Bár a legtöbb közlekedő leginkább a közlekedési lámpák/táblák jelzéseihez szokott, nem szabad elfelejteni, hogy bizonyos helyzetekben a rendőr közvetlen utasításai élveznek elsőbbséget. A forgalom irányítására szolgáló karjelzések nemcsak vészhelyzetben, hanem balesetek, útlezárások, rendezvények vagy forgalmi torlódások esetén is életbe léphetnek.

Annál érthetőbben és szájbarágósabban még senki nem magyarázta el ezeket a karjelzéseket, mint a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség munkatársai. Érdemes odafigyelni az oktatóanyagra, akár többször is megnézni, illetve meghallgatni és akkor nem fogunk rettegni, ha a kereszteződésben meglátunk egy „bottal hadonászó” rendőrt.

Fontos, hogy nemcsak az autósoknak, hanem a gyalogosoknak és a bringásoknak is kötelességük a rendőr jelzését figyelni. Ha a rendőr megálljt int, a gyalogosnak ugyanúgy várnia kell, mintha piros lámpa lenne.

És ami a legfontosabb:

Amennyiben az útkereszteződésben rendőr irányítja a forgalmat, és a forgalomirányító fényjelző készülék is működik, a rendőri karjelzések szerint közlekedj! Ha nincs rendőri forgalomirányítás, és a jelzőlámpák sem működnek, úgy a kihelyezett jelzőtáblák szabályozzák az áthaladás sorrendjét.

