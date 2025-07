Az elektromos autók terjedésének útjában hosszú ideje két nagy akadály tornyosul: a nyilvános töltőinfrastruktúra hiánya és a sofőrök jellegzetes hatótávparája. Ezek az akadályok arra ösztönzik az autógyártókat, hogy új utakat találjanak a hatótáv növelésére és látványosan bemutassák fejlődésüket.

A múlt hétvégén egy Lucid Air Grand Touring modell új Guinness-rekordot villantott az „elektromos autóval egyetlen töltéssel megtett leghosszabb út” kategóriájában. A luxuslimuzin lenyűgöző, 1205 kilométeres utat tett meg a svájci St. Moritz és a németországi München között, közel 161 kilométerrel megdöntve az előző csúcsot.

A Lucid volánja mögött Umit Sabanci, egy londoni vállalkozó ült, akinek különc hobbija a Guinness-rekordok megdöntése. Sabanci 2017-ben már felállította a legtöbb ország 24 órán belüli meglátogatásának rekordját menetrend szerinti közlekedéssel. Egy barátjával 13 európai országot jártak be.

2022-ben pedig a Föld leggyorsabb, menetrend szerinti járatokkal történő körbeutazását is teljesítette. Sabanci egy három járatból álló útvonalon repülte körbe a Földet a Los Angeles-i nemzetközi repülőtérről indulva és oda visszaérkezve, 46 óra 23 perc alatt, a katari Doha és az ausztráliai Brisbane érintésével.

Sabanci korábban is dolgozott már együtt a Luciddal. 2024 júniusában megdöntötte a legtöbb országot egyetlen töltéssel megjáró autózás rekordját. Akkor 912 kilométert vezetett dél felé, Hollandián, Belgiumon, Luxemburgon, Németországon, Franciaországon, Svájcon, Ausztrián, Lichtensteinen és Olaszországon keresztül.

Bár a háttere mást sugallna, Sabanci nem egy profi, fogyasztás minimalizálására törekvő specialista. A rekordkísérlet a Luciddal szoros együttműködésben zajlott.

A kaliforniai székhelyű gyártó valószínűleg minden technikai hátteret biztosított ahhoz, hogy az autó messze túlteljesítse a Lucid Air Grand Touring hivatalosan megadott, 830 kilométeres EPA-hatótávját.

