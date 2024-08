A páncélozott autók napjainkban egyet jelentenek a magas, robosztus, szinte katonai szintet megütő szabadidőautókkal. 3-4 tonnás szörnyek ezek, amelyeknél nem cél a nagy végsebesség, a magas sebességő menekülési képesség.

Ezt a piaci rést fedezte fel a U.S. Armor Group. A cég ugyanis egy igen gyors típusra készített páncélruhát, a legdrágább, legerősebb Lucid Air Sapphire kapott tőlük komoly biztonsági kiegészítést. Egy elektromos autó már eleve nehéz, a Lucid is 2,4 tonnát nyom a mérlegen, erre nem túl egészséges még pár mázsa acélt rápakolni. Így a vállalkozás high-tech, alacsony tömegű, kompozit páncélzatot vetett be, ami mindössze 175 kilogrammos tömegnövekedést jelent.

A cég közlése szerint a kompozit páncél tízszer erősebb az acéllemeznél, miközben ötször könnyebb annál. Így felfogja a .44-es kaluberű Magnum lövedéket is. Az autó páncélozottsága mellett még így is képes elérni a 322 km/órás sebességet. Ebben 1234 lóerős, három motoros elektormos hajtáslánc segíti, ami a gyári adatok szerint 687 kilométeres hatótávot biztosít.

A fizikai védelem mellett kiberbiztonsági csomagot is nyújt az autó, ami „feltörhetetlen” internet kapcsolatot, és egyfajta veszélyjelző funkciót is kínál. Utóbbi a közeli hírforrásokat, közlekedési információkat monitorozza és szűri ki a potenciális veszélyforrásokat.

A listaár 475 000 dollárról (167 millió forint) indul, ami nagyjából duplája az alapokat adó Lucid árának. Ez az összeg bőven lehet magasabb, a megrendelők vehetnek még komolyabb, gránátoknak, robbanóanyagoknak ellenálló páncélzatot, valamint James Bond filmekbe illő kütyüket, áramütéssel büntető kilincsekkel, paprikaspray-t szóró rendszerrel, és visszatámadást biztosítő rejtett lőállásokkal.