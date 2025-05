Tudod, mekkora össztömegű járművet vezethetsz B kategóriás jogosítvánnyal? Már hallom is, hogy kapásból vágják rá a legtöbben, hogy 3,5 tonna. Ez így is volt, egészen a 2020-as évek elejéig, amikor is változott a törvény, és az alábbi passzus jelent meg a Magyar Közlöny aktuális számában:

B kategóriával lehet vezetni 3,5 tonna össztömeg feletti, de 4250 kg-ot meg nem haladó össztömegű járművet, amennyiben az az Országos Mentőszolgálat sürgősségi betegellátást végző járműve.

A másik fontos változás, hogy a 3,5 tonna feletti, de maximum 4250 kg-ot meg nem haladó össztömegű alternatív üzemanyaggal működő járműveket is lehet legalább két éve érvényes B kategóriás jogosítvánnyal vezetni, amennyiben:

a) a 3500 kg feletti tömeg a meghajtórendszernek az ugyanolyan méretű, külső gyújtású vagy kompressziós gyújtású hagyományos belső égésű motorral ellátott jármű meghajtórendszeréhez viszonyított többlettömegének eredménye, valamint

b) a teherbíró kapacitás ugyanezen nem alternatív üzemanyagú járműhöz viszonyítva nem nagyobb.

Ami azt jelenti, hogy 4,25 tonnát meg nem haladó elektromos járműveket, plug-in hibrideket és gyári CNG-s járműveket is lehet vezetni B-s jogsival. De ez csakis a járműre érvényes, járműszerelvényre nem!

És hogy miért került újra felszínre ez a téma?

Több hazai híroldal tévesen vagy pontatlanul osztotta meg a hírt ‒ külföldi forrásra hivatkozva ‒, hogy mostantól 4,25 tonnás elektromos autókat is lehet vezetni B kategóriás jogosítvánnyal az Európai Unió országaiban, és emiatt változik a jogosítványokra vonatkozó szabályozás. Ez alapjában véve nem hazugság, de ez Magyarországon már évek óta így van, viszont a lényeg, hogy nem igazán van ekkora össztömegű elektromos vagy alternatív hajtású személyautó.

A dolog leginkább az elektromos hajtású áruszállítókra, közepes méretű teherautókra vonatkozik, amilyeneket például a futárcégek is használnak (Ford E-Transit és társaik). Egyetlen olyan elektromos személyautót találtunk, amivel ki lehetne használni a megnövelt súlykorlátozást és kaphat rendszámot Európában, ez pedig az új elektromos Hummer, amelynek össztömege több mint 4 tonna, kiviteltől függően. Kíváncsi vagy a gépre, a Vezessen írtunk már róla: