Így főzhetsz teát egy furgonnal

Röviden – Ford E-Transit Mi ez? A 2013 óta létezó, negyedik generációs Ford Transit 2021-ben bemutatott tisztán elektromos hajtású változata. Nemcsak lemezelt furgon, hanem platós, duplakabinos, illetve alváz-fülke kivitelben is elérhető. Mit tud? Zéró emissziósan lehet vele árut szállítani, hivatalosan nagyjából 300 km hatótávolság mellett. Akár külső áramforrásként is használható. Mibe kerül? Egyelőre nincs magyar ára. Kinek jó? Olyan vállalkozásoknak, akik saját telephellyel bírnak, ahol megoldható az E-Transitok éjszakai töltése. Ebben az esetben alacsony üzemeltetési költségekkel rendelkező furgonra tehetnek szert.

A Ford Transit meglehetősen régi szereplőnek számít a kishaszonjárművek terén: az első generációs változatot 1965-ben mutatták be, jelenleg pedig a negyedik generációnál jár. Európának a törökországi Kocaeliben készül, az észak-amerikai piacra pedig a Missouri-államban található Kansas Cityben szerelik össze. A modell Európa számára egészen mostanáig csak dízel, illetve hibrid változatban gördült le a gyártósorról, de a vállalat úgy döntött, hogy piacra dobja a tisztán elektromos, vagyis az akkumulátor-technológiás változatot. Az E-Transit sorozatgyártása április közepén startolt el, május elején pedig a Ford Barcelonában bemutatta az európai sajtó számára az újdonságot.

Külső

Bár műszakilag fordulópontot jelent a Ford haszonjárműveinél, a dizájn és megjelenés tekintetében nincs változás, az E-Transit éppen olyan, mint a 2013 óta gyártásban lévő társai. Ami esetleg a különbségekhez írható, az a hűtőmaszk lamelláinak kékes fényezése, ami egyértelmű utalás a jármű akkumulátor-technológiás mivoltára. A töltéshez szükséges csatlakozó stílusosan jármű orrára került, így, ha tölteni kell, akkor a Ford logó alatti ajtócskát kell kihajtani a művelet megkezdéséhez. 11,2 kW-os töltővel 8,2 óra alatt, 115 kW-os gyorstöltővel pedig 34 perc alatt tölthető fel az akksija.

Felsorolni is nehéz, milyen sok kivitelben fog készülni az elektromos Transit, ami következik természetesen abból, hogy az alapjai megegyeznek a belsőégésű motorral szerelt változattal. A zéró-emissziós hajtáslánc iránt érdeklődők zárt- , illetve duplakabinos áruszállítók, valamint önjáró alvázas kivitelek közül választhatnak. A kínálat 25 féle konfigurációt tartalmaz, többféle hosszúsággal és tetőmagassággal, továbbá 3,5 és 4,25 tonna közötti teljes össztömeggel. Talán a széles választéknak is köszönhető, hogy már legalább 5-6 ezer megrendelés érkezett az E-Transitra.

Így főzhetsz teát egy furgonnal Így főzhetsz teát egy furgonnal 1 /14 vezess_transit_14 Töltésre váró E-Transitok. Fotó megosztása: 2 /14 vezess_transit_02 A logó alá került a töltőnyílás. Fotó megosztása: 3 /14 vezess_transit_09 Egy élelmiszer szállításra tervezett változat. Fotó megosztása: 4 /14 vezess_transit_10 Akár ilyen speciális felépítménnyel is készülhet. Fotó megosztása: 5 /14 vezess_transit_11 Egy alváz-kabin változat. Az akksi a létraváz alá került. Fotó megosztása: 6 /14 vezess_transit_01 Akár egy vízforralót is lehet működtetni a fedélzetén. Fotó megosztása: 7 /14 vezess_transit_04 Egy duplakabinos változat. Fotó megosztása: 8 /14 vezess_transit_08 Kényelmes és ergonomikus fülkével rendelkezik az E-Transit. Fotó megosztása: 9 /14 vezess_transit_13 Fotó megosztása: 10 /14 vezess_transit_03 A tolatókamera képe kellően széles látókörű. Fotó megosztása: 11 /14 vezess_transit_05 És a töltőpontokat is tudja. Fotó megosztása: 12 /14 vezess_transit_06 Megmondja, hol vannak jó kávézők és éttermek a közelben. Fotó megosztása: 13 /14 vezess_transit_07 Ez van a váltó helyén az E-Transitban Fotó megosztása: 14 /14 vezess_transit_12 A próbafutások terhelten történtek. Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Két népszerű kivitelt sikerült megcsípnem a nemzetközi bemutatón. A katalán fővárosban egy piros fényezésű L3H3 típusú furgont, illetve egy duplakabinos L3H2 kivitelt próbáltam ki azalatt a néhány óra alatt, ami a rendelkezésre állt. A Ford rengeteg újságírónak szerette volna egy időben megmutatni az E-Transitot Barcelonában, ezért kézről-kézre jártak a slusszkulcsok. Dióhéjban a méretekről: az L3H3-as 5918 mm hosszú és 2670 mm magas, míg az L3H2-es duplakabinos variáns ugyanilyen hosszú, csak 23,9 centivel alacsonyabb. A tengelytáv tekintetében szintén nincs különbség a két kipróbált variáns között, mert az egyaránt 3750 mm. Ami még közös bennünk, hogy alig látszik, hogy akkumulátor van a padló alatt. Ha valaki bekukkant egy E-Transit alá, akkor nem fog földig érő akksipakkot látni.

Belső

Nyilván a duplakabinost összehasonlítani a sima furgonos kivitellel olyan, mintha az almát a körtével vetnénk össze, de csak a mihez tartás végett fontos megjegyezni, hogy az L3H3-as lemezelt furgon 12,4 köbméteres raktérrel rendelkezik, ami 4 darab euro raklap fogadását teszi lehetővé. Utasokat értelemszerűen csak elől lehet szállítani benne, a vezető mellett két fő fér el még. Az L3H2-as duplakabinos variáns pedig 7,2 köbméteres raktérkapacitással büszkélkedhet, illetve hárommal több ülőhely van benne, a második sorban. Ha a hasznos teherbírást nézzük, akkor az L3H3-as furgonnál 955 kilogrammal, míg a duplakabinos L3H2-esnél pedig 1190 kilogrammal kalkulálhatunk. A teszt során előbbibe 400 kilogrammos, utóbbiba pedig 500 kilogrammos “tesztsúlyt” raktak egy nagy faládában. Vagyis, ha beleszámoljuk a saját, 100 kilogramm körüli súlyomat, akkor bátran állítható, hogy mindkét járművel jó terheléssel sikerült menni.

A belső teret illetően megmaradtak a Transit előnyös tulajdonságai: a fülkébe még egy 187-190 centiméter magas embernek is könnyű a beszállás. A lábtér pazar, a fejtér pedig szintén kellően nagy. A vállteret viszont nem sikerült kipróbálni, mivel egyedül mentem, de azt kifejezetten kedvelem a Transitba, hogy jól ki lehet belőle látni. Mindez a karosszériában mélyre nyúló oldalablakoknak, illetve a nagy felületű szélvédőnek köszönhető.

Jó hír lehet a dízelről az elektromos Transitba átülők számára, hogy a műszerfal lényegében teljesen változatlan. Nem módosították sem a struktúráját, sem a fontosabb műszereket. Az E-Transit ezen a téren az automataváltós társához áll a legközelebb. A váltó helyén ugyanis egy tekerőgomb kapott helyet. Ezen állíthatjuk be, hogy előre (D), vagy hátra (R) stb. menjünk. Ami picit új és ezt tényleg meg kell ismerni, az a nyomógomb a tekerőkapcsoló közepén. Ez arra jó, hogy amennyiben megnyomjuk, akkor a rekuperáció ( fékezési energia-visszanyerés) annyiszor bekapcsol, valahányszor felengedjük a lábunkat a gyorsító pedálról. Vagyis, amennyiben nincs aktiválva ez az üzemmód, abban az esetben a rekuperáció egészen elenyésző.

Említésre méltó eltérés még a dízelüzemű változathoz képest, hogy fordulatszámmérő helyét energiafelhasználás mérő vette át, aminek van egy kis zöld sávja is. Ha a műszer mutatója abban tartózkodik, akkor működik a rekuperáció, tehát a fékezési energia visszanyerés. Ez akkor különösen fontos lehet, ha nagyon be kell osztani az akksiban rejlő energiát, így például akkor, amikor magát az E-Transitot is energiaforrásként használjuk. A furgon hátsó falában ugyanis egy 2,3 kW-os fedélzeti töltő kapott helyet, amihez a 230V-os kábel segítségével nyugodt szívvel csatlakoztathatjuk a laptopot, fúrót, vagy akár egy vízforralót is, hogy készíthessünk magunknak egy teát.

Technika

A modell mozgatásáért 430 Nm nyomatékkal rendelkező villanymotor felel, amit a hátsó kerekek közé építettek be. Ez az elektromotor kétféle teljesítményszinten – 183 lóerő (136 kW) és 269 lóerő (198 kW) – érhető el. A dízel Transitokéval egyenértékű teljesítmény nagy hasznos teherbírással párosul, mivel a dobozos kivitellel akár 1758 kilogrammnyi áru is elcipelhető. Az elektromotor a 68 kWh kapacitású akkumulátorcsomagból nyeri a működéshez szükséges energiát, amit a létraalváz alá építettek be. Egy feltöltéssel a jármű 317 kilométert tud megtenni WLTP-ciklus szerint, ami valamivel kevesebb a két évvel ezelőtt kommunikált értékhez képest (350 km).

A Ford E-Transit egyetlenegy, a Trend elnevezésű felszereltségi csomaggal kerülhet a szalonokba. Ez a dízeleknél már ismerős lehet a felhasználóknak, azonban a Ford szerint a villany Transitnál jóval több szériatartozékot rejt. A modell többek között kulcs nélküli indítással, sebességtartó automatikával, elektronikus rögzítőfékkel, parkolóradarral, ülésfűtéssel, fűthető szélvédővel és elektronikusan állítható külső visszapillantókkal készül.

A sofőr munkáját menet közben olyan fejlesztések segítik, mint a sávtartó asszisztens, a gyalogos felismeréssel ellátott vészfékasszisztens, az aktív parkolássegítő rendszer, valamint a 360 fokos, madártávlati nézetet biztosító kamera. Fontos megjegyezni, hogy a Transit nemcsak előre menetben látja a gyalogosokat, hanem ennek a kamerarendszernek köszönhetően hátrafelé is. Tolatáskor ugyanis automatikusan lefékez a jármű, ha egy gyalogos, vagy biciklis megy el a furgon háta mögött.

Természetesen a Ford E-Transitban navigációs rendszer is van, amelynek képét a műszerfal közepére szerelt 12 colos képernyőn követheti az ember. Zárójelben megjegyzendő, hogy az E-Transit a Ford haszonjárművek közül elsőként kapta meg a SYNC4 kommunikációs és információs rendszert.

A navigációs rendszer úgy van kalkulálva, hogy mindig a legtakarékosabb útvonalat tervezze meg a sofőr számára, ennek ellenére előhívhatók belőle a jármű közelében lévő töltőpontok, de akár közelben lévő kávézókat, éttermeket is keresgélhetünk. Sőt, állítólag a szabad parkolóhelyeket és a forgalmi helyzetet is megmutatja, de ezt még nem sikerült valós vezetési körülmények között kipróbálni. A navi képe mellett látható grafikán a sofőr a saját, aktuális vezetési stílusáról is tájékoztatást kaphat. A rendszer három értéket – sebesség, gyorsulás, lassítás – néz és az eredmény százalékban adja meg. Ez segíthet, ha jó fiúk szeretnénk lenni az energiafelhasználás terén.

Manapság egy haszonjárműnél kiemelten fontos, hogy digitálisan összekapcsolható legyen az üzemeltető flottakezelő rendszerével. Éppen ezért minden E-Transit alapból FordPass Connect modemmel készül, ami lehetővé teszi a kapcsolódást a szükséges szoftverfrissítésekhez, illetve a Ford Pro mobilalkalmazáshoz. Ez a jármű és flottakezelő app lehetővé teszi, hogy az üzemeltető bármikor leellenőrizze E-Transitjainak aktuális műszaki állapotát, tartózkodási helyét, sőt segítségével akár nyithatók, vagy zárhatók is a furgonok ajtajai, végül, de nem utolsó sorban azok előfűtése, vagy előhűtése is szabályozható az applikációval.

Vezetés

A Ford csapata különböző hosszúságú tesztútvonalakat programozott be a navigációs rendszerbe. A kiindulási és az érkezési pont mindkét esetben egy barcelonai kikötő zárt logisztikai parkja volt, ahová csak belépőkártyával lehet bejutni. Én egy 45 és egy 30 perces próbakört tettem meg az E-Transitokkal. Eleinte aggódtam, hogy hétköznap délután nem sikerül ezeket időben teljesíteni, mert attól féltem, hogy bennragadok a barcelonai csúcsforgalomban, de mikor ezt az aggodalmamat elmondtam a személyzetnek, az egyik señorita kissé értetlenül nézett rám. Csak később tudtam meg, hogy a katalán főváros az üzemanyagárak és a pandémia miatt most inkább olyan, mint egy békés vidéki település, ahol még csak dudaszót sem hallani. Valamennyi tesztútvonal érintette a belvárost, sőt akadt olyan is, amelynek során egy kisebb hegyszerűségre kellett felkapaszkodni.

A Ford E-Transit háromféle – normál, eco és csúszós – vezetési módot kínál. Mindkét E-Transittal szándékosan eco-üzemmódban és az L-funkciót bekapcsolva kaptattam végig Barcelona útjain, hogy kiderüljön, milyen ha spórolni kell az energiával. Nagy volt a szigor a fedélzeten: egy ” virtuális nőszemély” minden esetben rám szólt, valahányszor erősebben fékeztem, de akkor is magyarázott, amikor véletlenül odaléptem neki és tempósabban gyorsítottam a külvárosi sugárutakon. Ez a nő – nevezzük Alexának, mert szerintem az Amazon Alexája volt – a navigáció működtetése közben bizonyult ilyen szigorúnak. Állítólag a fedélzeti komputerben lehet állítani az érzékenységét. Magyarán elvileg meg lehet szelídíteni egy kicsit.

A képzeletbeli tojáshéj végig ott volt a menetpedál alatt és amikor csak lehetett a rekuperációval lassítottam, vagy gurultam rá a lámpára. Tényleg röhej, de megtehettem, annyira nem volt forgalom Barcelonában. Ennek az lett az eredménye, hogy az L3H3 furgon 31 kWh/100 km-res, a duplafülkés E-Transit pedig 29 kWh/100 km-res értéket produkált. Emlékeim szerint volt olyan szakasz is, ahol csak 25-26 kWh/100 km értéket mutatott a fedélzeti komputer. Szerintem ezekben az értékekben masszívan szerepet játszik, hogy forgalmi szituációból tényleg kevésszer kellett igazán fékezni. A klímát direkt nem kapcsoltam be, nem is kellett, mert kinn 20-22 fok volt, ezért a kabin se melegedett fel annyira.

A száraz, napos időben az elektromos Transit kifejezetten a barátságos oldalát mutatta meg: egyáltalán nem nehéz egyenesben tartani, kis ívben jól fordul, menet közben pedig nagy stabilitással rendelkezik. A 360-fokos kamerarendszernek köszönhetően szinte gyerekjáték vele tolatni, de az oldalsó visszapillantók is sokat megmutatnak a jármű környezetéből. A kormánykerekének van némi ellenállása, emiatt alacsony sebességnél nem lehet olyan finoman forgatni, mint egyes versenytársainál. Persze, nyilván akkor válna igazán értékelhetővé, mennyire jó- vagy rossz a kormányzása, ha legalább 5-8 címet kéne megcsinálni vele. Mert akkor legalább ennyi parkolóhelyre kellene beállni vele egy nap. Bár Barcelonában sok helyen a kereszteződések úgy vannak kialakítva, hogy az áruszállítók le tudnak parkolni hosszabb-rövidebb időre.

Költségek

A Ford E-Transitnak még nincs magyar ára, de a gyártó azt ígéri, hogy nagyon versenyképes lesz. Ha a versenytársakat nézzük, akkor a Mercinél egy hasonló kivitelű eSprinter nettó 20 millió forintba kerül, az eDucatoért pedig 21-26 millió forintot kell fizetni áfa nélkül. Bár nem sok értelme van találgatni, ennek ellenére szerintem az E-Transit a 20-24 millió forintos sávba kerülhet.

Bárhogyan is lesz, a sok-sok nulla látványát némileg enyhítheti, hogy az üzemeltetés nagy részét kitevő szervizköltségek akár 40 százalékkal is alacsonyabbak lehetnek ennél a furgonnál a dízelüzemű áruszállítókhoz képest. Ha a költségeket nézzük, akkor az említett fogyasztással, otthoni árammal (45 Ft/ kWh) nagyjából 1300-1400 forintból lehet vele megtenni 100 kilométert, ami kevesebb, mint 3 liter gázolaj árának felel meg a jelenlegi 480 forintos hatósági ár mellett.

Értékelés

A Ford E-Transit megalkotásánál vélhetően az a cél vezérelte az amerikai gyártót, hogy akkor se veszítsenek piacokat, ha holnaptól hirtelen csak e-furgonokkal lehetne közlekedni. Ezt a feladatot a Ford sikeresen meg is oldotta. Az E-Transit ugyanis fel van vértezve mindazzal a tudással és technikával, ami korábban csak a dízeleseknél állt rendelkezésre. Ha az e-furgonok jelenlegi szegmensét nézzük, akkor elmondható, hogy nemcsak a hatótávjával, hanem a hozzá kínált vezetéstámogató rendszerekkel is felfelé lóg ki a sorból az E-Transit.

Mellette – Ellene Nagy hatótáv

Továbbfejlesztett infotainment rendszer

Kapcsolható rekuperáció

Vezetéstámogató rendszerek garmadája

Halk és csendes működés

230 voltos csatlakozó az utastérben és a raktérben Kissé nehézkes kormányzás

Kissé szigorú intelligens hangasszisztens

Kisebb hatótáv az ígértnél

Szavazás