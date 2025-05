Amerika különös világ innen Magyarországról nézve. Még egy rendőri intézkedés is teljesen más, hiszen gyakorlatilag mindig ott van a tűzpárbaj kockázata, bármelyik kesztyűtartóban lapulhat egy csőre töltött .45-ös. Bármikor gázt adhat a sofőr, és esélye is van a menekülésre, a végtelen autópályákon éjjel simán meglóghat a járőrök elől.

Ezért több szabály és szokás is kialakult a közúti igazoltatások során. Többek között egy érdekes mozdulat: amikor a járőr a megállított autó hátuljához ér, mindig megérinti azt, nagyjából a csomagtérfedél vonalában. Erről több kamerafelvétel is árulkodik.

