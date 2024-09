Vannak olyan dolgok, amiket csak az emlékek szépítenek meg. De ez nem igaz erre az egri rendőrségi intézkedésre, ami 15 éve is gyönyörű volt, és most is az.

Az eset annyira szürreális, hogy anno azonnal elkezdtük feltúrni az internetet, mert egy ilyen tujapusztító, majdnem postást gázoló, ordas fiaskónak kell, hogy nyoma legyen. Van is, egy egész jegyzőkönyvnyi.

Eger, 2009. június 25-i, napirend előtti kérdés a rendőrség képviselőihez:

„A bírósági tárgyalással egy időben megjelent az interneten egy olyan felvétel, amin egy rendőrautó beleszalad az Agria Hotel épületébe, s jót szórakoznak rajta az ott jelenlévő rendőrök, videóznak, fényképeznek. Ismereteim szerint eleinte sikerült eltitkolni a felettesük előtt ezt az ügyet, amit vélhetően részegen valósított meg az egyik rendőr. A felvételekből jól látszik, hogy ez egy rendőrnapi buli hajnalán van. Ez az ügy nem kapott sajtó nyilvánosságot. Kapitány úr tud-e már róla, hiszen ezen röhög az egész ország, ugyanis eléggé látogatott videó az interneten. Történt-e ebben valamiféle intézkedés?”

A Kapitány úr válasza:

„Valóban egy rendőrautó beleszaladt az Agria Hotel épületébe, s ez felkerült a Jutub internetes oldalra. Megkeresés érkezett hozzánk az egyik egri középiskolától, nevezetesen az egyik osztályfőnöktől, hogy a diáknapok alkalmából különböző vicces jeleneteket szeretnének felvenni, s ehhez rendőri segítséget kérnek, szeretnék eljátszani, hogy a rendőrök bűnözőt fognak el, stb. Együttműködésükről biztosította az iskolát és engedélyezte, hogy ezen a forgatáson részt vegyen egy rendőrautó.

A lezárt területen (csak szerencsétlen bringásnak nem szóltak, hogy Béla csapat) a rendőrautó feladata az volt, hogy kék lámpa szirénával kellett volna bemenni a Szálloda utcába, s a diákok ezt szerették volna videóra venni. Ez meg is történt. Sajnálatos módon történt egy olyan baleset – egyébként két tanár ült az autóban hátul, a szolgálati autót pedig rendőr vezette – nyomta a féket a kolléga, de ennek ellenére az autó nem állt meg, s neki ment az egyik virágtartónak, ami összetört.

Visszautasítom képviselő úr azon kijelentését, hogy vélhetően részegen követték ezt el. Szolgálatban a rendőrkapitányság rendőrei nem fogyasztanak alkoholt. Ha valaki mégis ezt teszi, akkor azt azonnal eltávolítjuk a testülettől. Egyébként a helyszínen ellenőrzésre került a járművet vezető rendőr, de nem fogyasztott alkoholt. Fegyelmi eljárást rendeltem el az ügyben. Az, hogy műszaki hiba volt-e vagy a kolléga figyelmetlensége okozta a balesetet, szakértő vizsgálja. Szakértői vélemény alapján, ha valóban műszaki hiba okozta a balesetet, akkor a kollégát nem terheli a felelősség, amennyiben nem, úgy felelősségre fogja vonni az illetékes rendőrt.

Segítő jobbot nyújtottunk a középiskolának, erre valamelyik kedves egri diák felrakta az internetre…”

És akkor a videó: