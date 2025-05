Május 13-án, azaz tegnap volt 75 éve, hogy megrendezték az első Forma-1-es világbajnoki nagydíjat – a helyszín a naptárban a mai napig szereplő Silverstone volt.

A jubileumi évre komolyan készülnek is a pályán, ahogy korábban a Vezessen is megírtuk, a tervek szerint egy augusztus végi fesztiválon mind a 34 eddigi F1-bajnok autóját pályára küldik majd.

Példátlan bemutató lesz, ahogy példátlan lesz az idei Forma-1-es Brit Nagydíj is, ami a programot illeti: most első ízben tartanak majd Forma-4-es, Forma-3-as, Forma-2-es betétfutamokat is egy bajnoki F1-es hétvégén.

A július 4-6-i hétvégén eredetileg is az FIA Forma-3-as és Forma-2-es bajnokságának aktuális fordulói kísérték volna a fő attrakciót, az F1-es küzdelmeket, ám a szervezők most bejelentették, hogy a programba bekerült a brit Forma-4-es széria két, nem bajnoki futama is.