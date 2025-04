A DR Automobiles története 1985-ben kezdődött, amikor Massimo Di Risio megalapította a céget, és ebből már ki is találhattátok, mit takar a DR rövidítés. A vállalat azóta is olasz kézben van, és jó tíz évnek kellett eltelni, mire hivatalosan is bemutatkozhattak a DR autói.

2007 novemberében a cég stratégiai partnerségre lépett a kínai Chery autógyártóval. Az együttműködés célja az volt, hogy a kínai modelleket Olaszországban szereljék össze, de már DR márkanév alatt forgalmazzák. A Chery Tiggo például DR 5 néven került piacra, míg a Riich a DR 1 nevet kapta az olasz (pontosabban az európai) piacon. Az összeszerelő üzem Macchia d’Isernia városában található.

Olvasónk pedig egy DR 4.0-t fotózott le szerda reggel Budán. Ez a modell Kínában Chery Tiggo 5x néven fut, és 2022-2024 között gyártották.

A DR 2020-ban elindította első almárkáját EVO néven, amely szintén egy kínai autógyártó, a BAIC Group átcímkézett modelljeit takarja. 2023 februárjában a DR belépett az elektromos járművek piacára is, amikor bemutatta első tisztán elektromos modelljét, a DR 1.0-t – ez a Chery eQ1-nek felel meg. Ugyanebben az évben az olasz vállalat megvásárolta Tiger Racing céget, majd 2024-ben elindították a Tiger almárkát, amely alatt immár a Dongfeng modelleket forgalmaznak saját márkanév alatt. Hamarosan már nem csak ilyen átbrandelt módon lesznek jelen a Chery modelljei Európában. A Vezess egyik újságírója éppen Kínában tartózkodik, hogy megismerkedjen többek között a Tiggo modellekkel, amelynek magyarországi importőre is megvan már, és a forgalmazás is megindul majd hamarosan.

Van még egy dolog, ami feltűnt a fotókon: a rendszámon elhelyezett szívecske nagyon cuki, de a KRESZ-ben világosan le van írva, hogy a hatósági jelzést (azaz rendszámtáblát) a járművön a felszerelésére kijelölt helyen, jól olvasható állapotban kell tartani, azt megváltoztatni, letakarni vagy jogosulatlanul eltávolítani tilos. Esetünkben pedig azok a matricák az EU-s csillagokat takarják ki.

És arról se feledkezzünk meg, hogy az autóra idegen, módosított vagy hamis rendszámot felhelyezni bűncselekmény!