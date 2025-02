Valamikor 2025 során újabb kínai márkával bővül a magyar újautó-piac. A Chery-csoport, amely az elmúlt évben az Omoda és Jaecoo márkákat vezette be itthon, most névadó márkájával is szerencsét próbál.

A bevezetés előkészítése eddig a háttérben zajlott, a nagyközönséget most tájékoztatták a Chery érkezéséről. A Vezess a márka magyarországi bevezetését koordináló szakembert, Jingwen Jiangot kérdezte a részletekről.

Az országmenedzser elmondta, hogy a Chery nem fog közösködni már bevezetett két testvérmárkájával, hanem saját kereskedői hálózat kiépítésében gondolkodik. Ez jelenleg folyamatban van, a márka már az első fél évben megkezdheti az értékesítést.

Noha a Chery szabadidőjárműveket (Tiggo modellcsalád) és szedánokat (Arrizo) is gyárt, hozzánk csak az előbbiek jönnek. Első körben a kompakt Tiggo 7 és a középkategóriás Tiggo 8 érkeznek, mindkettő benzines és plug-in hibrid hajtáslánccal. Ezek a modellek már rendelkeznek európai típusbizonyítvánnyal.

Az év második felében jöhet a városi és kompakt kategóriák határán egyensúlyozó Tiggo 4 hibrid crossover, valamint a felső kategóriás, 4,8 méteres Tiggo 9 konnektoros hibrid. Később a tavaly ősszel megalapított Lepas modellcsaládot is bevezetik; ezek szintén szabadidőjárművek lesznek.

A távol-keleti (japán, dél-koreai) márkák konkurensének szánt Chery modelleket egyelőre kínai gyártásból hozzák Magyarországra, az európai gyártás a tervek között szerepel.

A piacon elsőként megjelenő Tiggo 7 (képeinken) pontos műszaki és felszereltségi adatai még nem véglegesek, de néhány sarokszámot már tudunk. Az autó 4553 mm hosszú, 1860 mm széles és 1696 mm magas, tengelytávja 2670 mm. A benzines variáns elsőkerék-hajtású (de más piacokon létezik belőle összkerékhajtású variáns is), erőforrása 1,6 literes, közvetlen befecskendezéses turbómotor, a váltó hétfokozatú dupla kuplungos.

A plug-in hibrid változat belső égésű komponense egy 1,5 literes benzinmotor, és teljesítményadatokat nem kaptunk, a rendszer 7,5 másodperc alatt gyorsul 0‒100 km/órára, akkumulátora és 60 literes benzintartálya együtt 1000 kilométert meghaladó hatótávolságot eredményez.

A felszereltségi listán kétzónás klíma, fűthető és szellőztethető ülések, 50 W-os vezeték nélküli telefontöltő, Sony audiorendszer, valamint 2.5 szintű önvezető képességek szerepelnek.

A Chery nemcsak autókat hoz Európába, hanem robotokat és mesterségesintelligencia-alapú termékeket is, amelyeket a jövőben a kínai DeepSeek ökoszisztémára támaszkodva fejlesztenek tovább – ennek legfőbb vonzereje, hogy tanítása a fejlesztő cég állítása szerint tizedannyiba kerül, mint az OpenAI architektúráé.

A cég tizenöt éves tapasztalattal rendelkezik ezeken a területeken. Humanoid robotjuk, Aimoga már jelenleg is a DeepSeek technológiáját alkalmazza. A kétlábú robot Kínában már tesztüzemben működik: az autógyártó márkakereskedéseiben dolgozik értékesítő- és tájékoztatósegédként.