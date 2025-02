Íme néhány meglepő tény, amitől garantáltan más szemmel nézel majd erre a nyolcszögletű ikonra.

1. Nem mindig volt piros

A legelső hivatalos amerikai STOP tábla sima fekete felirat volt fehér alapon, egy négyszögű táblán. Ez később nyolcszögű kivitelben sárga alapon feketére változott, és ez így is maradt egészen 1954-ig.

Felmerül bennünk a kérdés, miért döntöttek a sárga mellett, amikor már a vasúti közlekedésben is a piros volt a megállás színe, és a jelzőlámpáknál is ezt alkalmazták. Az ok meglepően gyakorlati, egyszerűen nem volt az elvárásoknak megfelelő, környezeti hatásoknak ellenálló piros festék, ezt csak az ötvenes évekre produkálta a vegyipar, így született meg a piros alapon fehér feliratú modern tábla.

2. A formák és színek jelentése

A közlekedési táblák formái és színei nem véletlenszerűek. A nyolcszögletű STOP tábla például azért kapta ezt az alakot, hogy egyedi legyen, és ne lehessen összetéveszteni más jelzésekkel.

A tervezők egy olyan egyedi, mással össze nem téveszthető formával akarták jelezni a megállási kötelezettséget, mely már távolról is felismerhető, továbbá a védett útvonalon közlekedők már a tábla kontúrját messziről látva is meggyőződhetnek arról, hogy a kereszteződésben nekik van elsőbbségük. Bár egyes országokban saját nyelvüknek megfelelően, és nem a STOP felirattal látják el ezt a táblát (az arab országokban, távol-keleten stb.) de a jellegzetes forma egyértelműen jelzi azt, hogy a járművezetők milyen táblával állnak szemben.

Néhány országban fehér alapon piros szegélyű és kör alakú stoptáblát is alkalmaztak, illetve napjainkban is alkalmaznak, mely közepén a jól ismert élére állított piros háromszög, azaz „macisajt” található.

3. A KRESZ-ben nincs „STOP” tábla

A STOP tábla az egyik legismertebb és legelterjedtebb közúti jelzés a világon. Az 1968-as Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény során számos ország megegyezett abban, hogy egységesítik a közlekedési táblákat, így a STOP tábla is nemzetközi sztenderddé vált. Mégis a hazai KRESZ-ben a hivatalos neve korántsem ez. A KRESZ-ben „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” néven szerepel. Definíció szerint azt jelzi, hogy az útkereszteződésnél – a megállás helyét jelző útburkolati jel előtt, ilyen útburkolati jel hiányában az útkereszteződésbe való behaladás előtt – meg kell állni, és a védett úton érkező jármű részére elsőbbséget kell adni.

4. A megállás szabályai

A STOP tábla nem csupán dekoráció: kötelező megállást ír elő. Tehát nem gurulva, araszolva, hanem szabály szerint teljesen megállva. Az, hogy hol kell megállni az Állj, Elsőbbségadás kötelező! táblánál attól függ, hogy hol található a tábla, és hogy van-e felfestve megállás helyét jelző vonal.

Ha van megállás helyét jelző vonal, akkor a vonal előtt.

Ha nincsen megállás helyét jelző vonal, akkor a kereszteződésbe való behajtás előtt.

Ha vasúti átjáróban van elhelyezve a stoptábla, akkor a jelzőtábla előtt.

Tehát ha nincs felfestett vonal, akkor a sofőrre van bízva a megállás pontos helye. Nyilván elvárható, hogy olyan helyen, ahol a jármű kereszteződésbe belógó orra még nem akadályozza az érkezőket, de ugyanakkor olyan mértékben behúzódva, hogy be is láthassunk a keresztező útra.