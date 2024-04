Menesztette a teljes, hozzávetőlegesen 40 főből álló marketingcsapatát a Tesla. A Bloomberg híre szerint Elon Musk, a cég vezérigazgatója alig egy évvel azután bocsátotta el marketingeseket, hogy a Tesla változtatott a marketingstratégiáján, aminek jegyében hagyományos reklámokkal próbálta megszólítani a vevőit.

Amellett, hogy még a közösségi médiában is megjelentek a hirdetések, tavaly, vagyis az alapítása után csaknem húsz évvel az első reklámfilmjét is leforgatta a Tesla. Más kérdés, hogy a klipből leginkább semmi sem derült ki arról, valójában mire is képes a Model 3 önvezető – vagy inkább vezetéssegítő – rendszere. Musk azonban nem ezért volt elégedetlen a marketingrészleg munkájával: azzal indokolta a kirúgásokat, hogy szerinte „túlságosan általánosak” voltak a reklámok, és ennyi erővel „bármelyik autó” szerepelhetett volna azokban.

Exactly. The ads were far too generic – could’ve been any car.