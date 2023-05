Cégpolitikájának eddigi egyik legrégebbi hagyományával szakított a Tesla: még a múlt héten bejelentette a befektetőknek Elon Musk vezérigazgató, hogy annak 20 éves fennállása során először forgatnak reklámfilmhez a márkához.

Napokkal később a Tesla ázsiai Twitter-oldalán meg is jelent egy kétperces reklám, melyben egy szingapúri vásárló ódákat zengett a Model 3-ról: a pénzügyi ágazatban fiókvezetőként dolgozó nő szerepében bemutatott Felicia elmondta az autóról, mennyire biztonságos, mennyire tiszta, és mennyire jó a családjának:

Drive to believe——why she chose Tesla? ❤️ pic.twitter.com/LXtGl15QUy — Tesla Asia (@Tesla_Asia) May 19, 2023

Egyvalamiről azonban nem tesz említést a videó: a Tesla vezetéstámogató rendszeréről – legyen az akár az Autopilot, akár a teljesen önvezető üzemmód bétaváltozata. Ugyanakkor a Model 3 más funkcióit felsorolja a Tesla reklámklipje, ami azért aggasztó, mert amíg az Egyesült Államokban 40 ezer dollárért, addig Szingapúrban négyszer ennyiért, több mint 160 ezer dolláros áron kapható a típus, ami – a mostani árfolyamon – több mint 57 millió forintnak felel meg.

A lényeges árkülönbség leginkább azzal magyarázható, hogy Szingapúrban a legdrágább mulatság a világon autót birtokolni. Az autóvásárláshoz ráadásul tanúsítványra is van szükség, amit nem lehet megvásárolni, hanem egy átfogó pályázati procedúra keretében igényelhető, amit havonta kétszer hirdet meg a szingapúri kormány. A győztes pályázók tíz évre kapják meg a tanúsítványt, amit később törölni és hosszabbítani is lehet – helyi beszámolók szerint a folyamat akár több tízezer dollárt is felemészthet.

Szingapúr és a Tesla közös múltja ugyancsak konfliktusokra nyúlik vissza. Az amerikai elektromosautó-gyártó szerint az ázsiai ország sokáig igazságtalanul lépett fel a villanyautókkal szemben – 2019-ben Elon Musk egyenesen barátságtalannak nevezte a szingapúriak hozzáállását. Két évvel később, 2021-ben tört meg a jég, amikor először adtak at Teslát szingapúri vásárlónak, azóta pedig a legfelkapottabb márkák közé küzdötte fel magát az ottani piacon.