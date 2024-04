Elégedetlen tulajdonosok videói nyomán derült fény a Tesla Cybertruck potenciálisan veszélyes tervezési hibájára. A gázpedál fémborítása lecsúszhat a szerkezetről, és a kárpitba akadva félúton benyomva megakaszthatja a pedált. Ez pedig nem várt gyorsítást idézhet elő.

A Cybetruck így is megállítható, a fékpedált lenyomva kikényszeríthető a teljes lassulás, de ezt követően le kell állítani az autót, és kézzel kiszabadítani a pedált, különben újra nekilódul magától. Mondani sem kell, hogy egy ilyen esetben nem egyszerű nyugodtnak maradni, ha egy 845 lóerős 3 tonnás villany-pickup kezd el akaratunkon kívül vágtázni, az maga a katasztrófa receptje.

Első körben a kiszállítások álltak le a problémák miatt, majd a Tesla döntött: visszahívják az összes eddig kiszállított Cybertruck modellt. Összesen 3878 darab autót érint az akció, amelyeket 2023. november 13. és 2024. április 4. között gyártottak le.

A Tesla márkaszervizekbe betérő tulajdonosok számára most a leggyorsabb és legolcsóbb módszerrel hárítják el a veszélyt: a fedőlemezt egyszerűen oda szegecselik a pedálhoz. Ehhez készítettek egy rögtönzött sablont, hogy minden szegecs pontosan a meghatározott helyre kerüljön. A folyamat így néz ki a gyakorlatban:

Here is the @cybertruck 35 second recall fix at the Cyber takeover event pic.twitter.com/XGsINAEFHQ