Ahhoz képest, hogy 2018-ban még a Facebook-oldalát is törölte, vasárnap óta nemcsak a Facebookon, hanem a Meta másik közösségi platformján, az Instagramon is fizetett hirdetéseket futtat a Tesla – szúrta ki a Quartz.

Ezeken a felületeken pillanatnyilag a Model Y-t próbálják népszerűsíteni Elon Muskék, noha korábban a Tesla vezérigazgatója igencsak szkeptikus volt a reklámokat illetően. Az csak még pikánsabbá teszi a hirtelen, egyben éles fordulatot, hogy az amerikai milliárdos az évek során egy harmadik platform, a korábban Twitterként ismertté vált X tulajdonosa lett.

BREAKING: Tesla has officially started paid advertisements on Instagram for the first time.

Instagram has over 2 billion monthly active users, or ~25% of the global population. pic.twitter.com/j0z1oCfqNP

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) March 26, 2024