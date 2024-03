101 rendőr, valamint a társszervek munkatársai tartottak bűnügyi-rendészeti ellenőrzést pénteken éjszaka Budapest V., VI. és VII. kerületében. Igazoltattak 563 embert, ellenőriztek 411 autót (ezek majdnem egynegyede taxi volt), egy szórakozóhelyet, elfogtak vagy előállítottak összesen 13 embert.

A közlekedési hatóság szakemberei tíz rossz állapotú járművet soron kívül műszaki vizsgára rendeltek, engedély nélküli átalakítás miatt háromnak elvették a forgalmi engedélyét. Tehát semmi különös, a rendőrség végezte a dolgát.

Az akcióban autós szemmel is érdekes járműveket is megállítottak az egyenruhások. Többek között egy Lamborghini Huracant és egy Maserati MC20-ast is megállítottak, de a rendőrség által megosztott képeken egy első generációs Volkswagen Golf kabrió és Subaru Impreza WRX is feltűnik, a sokkal hétköznapibb SEAT Cordobán túl.

A legkülönlegesebb talán a Maserati MC 20, amely az olasz gyártó középmotoros sportautója. Az utascella mögé beépített V6-os benzinmotor 620 lóerős, amellyel a sportautó 2,9 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára. Végsebessége 325 km/óra. Ha több részletre is kíváncsi vagy a 2020-ban bemutatott modellről, a Vezess korábbi cikkéből megismerheted.