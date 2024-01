Vakon hallgatott a Google Maps által adott utasításokra egy Toyota sofőrje az indiai Tamil Naduban, ez azonban nem bizonyult jó ötletnek, az úti célig ugyanis nem jutott el, viszont az autójával fennakadt a lépcsőn – írja az Autoevolution.

Egészen addig a pontig lépésről lépésre úgy csinált mindent, ahogy azt az alkalmazás javasolta, ám azt nem sejtette, hogy lépcsőket is tartalmaz az útvonal, és még akkor sem fogott gyanút, amikor odaért. Valószínűleg ott került porszem a gépezetbe, hogy ugyan a leggyorsabb útvonalat választotta, ugyanakkor azt már nem vette figyelembe, hogy nem gyalog, hanem autóval kelt útra.

VIRAL VIDEO | An SUV driver, who was using Google Maps to reach Karnataka, ended up stuck on a flight of stairs with his vehicle in Gudalur, a hill town in Tamil Nadu. The man was driving along with his friends after spending the weekend in the town. pic.twitter.com/zUv5BxuHYl

— ℝ𝕒𝕛 𝕄𝕒𝕛𝕚 (@Rajmajiofficial) January 29, 2024