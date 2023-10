A navigációs rendszert hibáztatták azok az amerikai turisták, akik elakadtak a walesi Szent Katalin-sziget egyik keskeny szakaszán egy Nissan Juke-kal. Szeptember végén készült a közeli strandra a két nő, azonban letértek az útról, majd addig haladtak a gyalogosok számára kialakított ösvényen, amíg be nem szorult az autójuk.

Mivel ezután tehetetlennek bizonyult a páros, maguk mögött hagyva az autót, vonattal tértek vissza a szállásukra, így a rendszám alapján feltételezhetően bérelt Juke-ot nagyjából egy héttel később kezdték el kiszabadítani a gyalogos ösvényről.

A mentési munkálatok egyik közreműködője, Stephen Lowe a BBC-nek arról nyilatkozott, hogy ott korábban senki nem akadt el autóval. A turisták ráadásul csak tovább rontottak a saját helyzetükön azzal, hogy ezt követően próbáltak még gázt adni. A szerelőként dolgozó férfi elmondta: a gyalogosút elejére általában ki van helyezve egy terelőoszlop, azonban ezúttal nem volt a helyén.

No one’s ever got a vehicle down there before,” local mechanic Stephen Lowe who helped remove the stuck pic.twitter.com/RiIzSiCJjT

