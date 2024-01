Kibabrált a modern technológia egy, a spanyolországi Mallorcán élő ittas sofőrrel, aki állítása szerint a navigáció utasításait követte azt megelőzően, hogy autójával elakadt egy keskeny lépcsőn – számolt be a hírről az Olive Press.

Abban a (tév)hitben élt az illető, hogy van elég hely ahhoz, hogy elforduljon az autójával a 70 méter hosszú lépcsősoron, azzal azonban nem számolt, hogy azt gyalogosok számára alakították ki. Önerőből nem is sikerült kiszabadítani a kocsit, így a mentési munkálatok miatt be kellett vonni az ügybe a rendőröket és a tűzoltókat is.

Segueixen les indicacions del Google Maps amb el seu cotxe i acaben encaixats en un carrer per a vianants a Palma Segueixen les indicacions del Google Maps amb el seu cotxe i acaben encaixats en un carrer per a vianants a Palma. Va passar ahir vespre a la costa d'en Sintes, devora el pàrquing de plaça Major. El conductor ha triplicat la taxa d'alcoholèmia. ➡️ https://ib3.org/?p=459124 Közzétette: IB3 Notícies – 2024. január 23., kedd

Bár nem először fordult elő, hogy téves útvonaltervet készített a Google Maps, ezúttal a történtekben sokkal inkább közrejátszott, hogy a sofőr 0,79 mg/l-es véralkoholszintje a háromszorosa a maximálisan megengedettnek.

A sofőrt nem tartóztatták le, ugyanakkor a baleset miatt eljárást indítanak vele szemben. Miután a tűzoltók kimentették, elszállították a helyszínről az autóját, amivel együtt – az Autoevolution cikke szerint – a jogosítványát is elvesztette.