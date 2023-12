Nincs mese, valamiből meg kellett venni azt az autót, és a hétközanpi multimilliárdos is ott spórol, ahol tud. Tuti, az akciós újság is nála van, és már a kuponokat is kivágta, így olcsóbb lesz a kakaó és a pizzás tekercs. Na meg a pezsgő, hiszen mindjárt szilveszter, ilyenkor abban a boltban nagyon jó ajánlatok vannak a buborékos italra.

Viccet félretéve, a fotó Zürichben készült, de az nem derült ki, hogy valóban a Lidl volt-e a célállomás, vagy csak elhaladtak ott. Bár nem lenne ördögtől való, hiszen az autó rendszáma szintén svájci. Szóval ha ott él, miért ne menne el autójával bevásárolni? Miskolcon is van két nagyon ritka Bugatti Chiron, a környéken élőknek teljesen természetes, amikor látják őket.

A fenti fotón látható autó a Bugatti La Voiture Noire, amelyből egyetlen példány készült és közel 7 milliárd forintot ér. A hűtőmaszkot 3D nyomtatással készítették, majd minden egyes kis elemét kézzel csiszolták tökéletesre, és bár úgy tűnik, hogy a mintázat mögött tömör felület rejlik, valójában átengedi a levegőt. A hátsó lámpatest egyetlen darabból, illesztés nélkül készült. Mechanikusan a La Voiture Noire-t ugyanolyan teszteknek vetették alá, mint a Bugatti bármely más termékét, két éven át finomították a hajtásláncot, a futóművet és egyéb komponenseket.

Technikai alapjait a Chiron adja, csak a tengelytáv hosszabb: ezt is egy négyturbós, W16-os, 8,0 literes motor hajtja, amelynek teljesítménye 1500 lóerő és 1600 Nm nyomaték. Képes 2,4 másodperc alatt 0-ról 100 km/h-ra gyorsulni, és 420 km/órás végsebességet ér el.