Két éve, az eddigi utolsó Genfi Autószalonon mutatta be a Bugatti a La Voiture Noire koncepcióautóját. A Bugatti 110 éves évfordulójára épült „A fekete autó” néven futó modell ugyan tanulmány volt, de a francia márka közölte, hogy készül belőle majd egy működő darab is, de 18-24 hónap kell a fejlesztésre. Úgy tűnik, hogy két év alatt elkészült a kocsi.

A Bugatti az elmúlt három napban számos képet osztott meg az Instagrammon, amelyeken a La Voiture Noire látható ikonikus francia nevezetességek közelében. A Sin city stílusban készült képeken feltűnik a párizsi Eiffel torony és a Diadal ív is. Az utolsó képen a FIN (vége) szócska mellé a következő üzenetet társult:

„Múlt? Jövő? Már nem számít, hogy milyen évet írunk. Ha valamit annyira meg akarsz találni, az mindig a hajsza első napja. Találkozunk 2021. május 31-én.”

A La Voiture Noire a Bugatti talán legszebb és a márka értékeit leginkább hangsúlyozó autója, a Type 57 SC Atlantic modernkori megfelelője akar lenni. Az Ettore Bugatti legidősebb fia, Jean által tervezett, modellből, mindössze négy darab készült. Ezek a „tiszta eleganciát és kifinomultságot képviselik”. Jean Bugatti az eredetileg 57453-as alvázszámmal (később a karosszéria más alvázra került) készült modellt tartotta a leginnovatívabb és legértékesebb alkotásának, azonban a második világháború után az eltűnt. A kocsi tisztán fekete fényezésű volt.

Bár sokat nem tudni az új fekete autóról, úgy hírlik, hogy műszaki alapjait a Chiron adja, így motorja a 16 hengeres, négy turbós blokk, 1500 lóerős teljesítménnyel. A lényeg úgyis a látványon van, amely abszolút egyedi.

Ahogy a Bugatti fogalmaz: a “La Voiture Noire sokkal több, mint a gran turismo szellemének modern értelmezése. A La Voiture Noire tisztelgés a Bugatti saját történelme előtt, a Bugatti esztétika manifesztuma és egy darab autós haute couture*”.

Az egyediségnek pedig nagy ára volt mindig is. Két éve nettó 14 millió eurós árról szóltak a hírek (ma ez 4,9 milliárd forint átszámítva), amellyel a világ legdrágább autója a Bugatti La Voiture Noire. Azt pletykálták, hogy Cristiano Ronaldo, labdarúgó a megrendelő, később azonban cáfolták ezt a hír. Két hét múlva talán ez is kiderül, de az is lehet, hogy az üzenet arra utal, hogy megtalálták az eddig elveszettnek hitt negyedik Type 57 SC Atlantic modellt.

*A Franciaországban védett haute couture kifejezés alapvetően magas minőségben elkészített ruhát takar. Mindig egy-egy vásárló megrendelésére készítik, kiváló minőségű, drága anyagokból, különleges figyelemmel, kézimunkával.