A mindössze egyetlen példányban létező autót a Genfi Autószalonon mutatták be, és eddig csak találgatások voltak, hogy ki lesz majd a gazdája a 16 millió eurót kóstáló szupersportautónak – átszámítva ez 5,2 milliárd forint. A hírek néhány hónapja még 11 millió euróról szóltak, úgy tűnik, nagy volt a verseny a különleges Bugattiért, amivel a gyártó a legendás Type 57 SC Atlantic 110 éve előtt tiszteleg.

Bő egy éve a Bugatti személyesen kínálta meg Christiano Ronaldót egy tesztvezetéssel, hogy megtapasztalja, milyen is az új Chiron, és úgy tűnik, ez annyira bejött a portugál futballistának, hogy néhány napja sikerült megvásárolnia a világ legdrágább autóját, a Bugatti La Voiture Noire-t. Persze beleülni még nem fog egy jó ideig, hiszen 2021-re készül el teljesen.

A La Voiture Noire (“A fekete autó”) műszaki paraméterei alapján nem sokban különbözik a Chirontól: 16 hengeres, 8 literes motorja ugyanúgy 1500 lóerős, nyomatéka 1600 Nm, égéstermékei hat darab kipufogócsövön távoznak.

A Bugatti nem avatja be a világot a La Voiture Noire minden apró titkába, de ha csak a látható megoldásokat – az autó hossztengelyében végigfutó gerincet, az említett kipufogócsokrot, a csipkeként áttört motorházfedelet, a fényszóró erre rímelő lencseszerkezetét, vagy a kerekeket, amelyek elmossák a határvonalat felni és abroncs között – nézzük, már akkor egyértelmű, hogy egy igazi műalkotásról van szó, amelynek megvalósításánál nyilvánvalóan nem számítottak a költségek (pláne mert a jelek szerint azokat be is hajtották a vevőn.)

Forrás: Marca