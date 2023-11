A Williams Forma-1-es csapatának akadémiáján folytatja pályafutását Lia Block, az idén januárban elhunyt autóversenyző-kaszkadőr Ken Block lánya. A grove-i istálló bejelentése értelmében a 2024-es idényben a támogatásukkal fog versenyezni az F1 Academy nevű női utánpótlás-sorozatban. A következő évtől a királykategória egyik betétsorozatává lép elő az F1 Academy, továbbá újdonság még, hogy minden Forma-1-es csapatnak legalább egy versenyzőt a saját színeikben kell indítaniuk.

Welcome to the team, Lia Block! 👋

Lia joins the Williams Racing Driver Academy and will race with @ARTGP in @F1Academy next season! 🤩

— Williams Racing (@WilliamsRacing) November 14, 2023