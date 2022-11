Nincsenek túl jó helyzetben napjainkban a női pilóták: az első számú előrelépési lehetőségnek szánt W Series anyagi gondok miatt be sem tudta fejezni idei szezonját, és ugyan továbbra sem tisztázott a széria sorsa, egyelőre még nem húzták le a rolót.

2023-tól azonban új kapuk nyílnak meg a hölgyek előtt: a Forma-1 ugyanis elindítja az F1 Academy nevű sorozatot, mely a jelenlegi Forma-2-es és Forma-3-as bajnokságok, illetve a W Series alatt helyezkedne el a ranglétrán, amennyiben utóbbi egyáltalán elindul.

Az új sorozatban 5, F2-es és F3-as csapatok által üzemeltetett istálló 15 autójában mérettethetnek meg a szebbik nem képviselői. A versenygépeket négyhengeres, 165 lóerős turbómotorok hajtják majd, a 13 colos abroncsokat a Pirelli szállítja.

A Forma-1 anyagilag is támogatja majd az újonnan induló versenysorozatot, autónként 150 ezer euróval. Emellett a pilótáknak is legfeljebb ennyibe fog kerülni a versenyzés, a többi költséget a csapatoknak kell állnia. Összességében a cél az, hogy egy olcsó, de versenyképes sorozat szülessen, mely ezekkel a feltételekkel össze is jöhet. Versenynaptára még nincs az F1 Academynek, de azt közzétették, hogy hét versenyhétvégén összesen 21 futamot rendeznek majd – ebből legalább egy állomás egy Forma-1-es hétvégén kerül megrendezésre.

“Mindenkinek meg kell kapnia a lehetőséget, hogy követhesse az álmait. A Forma-1 mindent megtesz azért, hogy nagyobb nemi sokszínűséget és utat teremtsen a sport felé” – mondta Stefano Domenicali a bejelentés kapcsán.