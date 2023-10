Tévedsz, ha azt hiszed, itthon luxus az autózás

Rosszul hangzik a 650-700 forint körüli üzemanyagár, az új és a használt autóknál is lényegesebb vastagabban fog a ceruza. Cudar a magyar helyzet, de a világ másik felén olyan ország is létezik, ahol 40 millió forintnyi összeg alatt nem is érdemes autóvásárlásban gondolkodni – és akkor autóra még egy fityinget sem költöttünk.