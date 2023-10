„Összességében trendfordulót látunk jelenleg” – állítja Szeder Attila, a Használtautó.hu értékesítési vezetője arra a több százezer apróhirdetésre alapozva kijelentését, amit idén őszig feladtak a legnagyobb hazai autós oldalon. Januártól szeptemberig minimálisan ugyan, de egy százalékkal csökkent az összes meghirdetett autó átlagára.

Ezt az egy százalékos idei csökkenést onnan érdemes nézni, hogy 2021-ben és 2022-ben együttesen 50 százaléknál is nagyobb mértékben emelkedett az évi egymillió apróhirdetést befogadó Használtauto.hu-n az eladásra kínált személyautók átlagára. Az emelkedés tehát rendkívüli és töretlen volt a 2023 előtti esztendőkben.

„A kínálat vezérli a hazai használtautó-piacot, a kereskedők ezért minden eszközt bevetnek, hogy becsábítsák magukhoz a vevőket. Újra megjelentek a kedvezményes ajánlatok és a „készletkisöprő” akciók” – mondja Szeder.

Az év első nyolc hónapját nézve 4 576 089 forint az átlagára a Használtautó.hu-n eladásra kínált összes személyautónak.

Ugyanezen az oldalon egész éves átlagárat nézve mindössze 2 789 710 forint volt ez a szám 2020-ban. A következő esztendőben ugrott a legnagyobbat az összeg, 3 989 114 forintra emelkedett 2021-ben az átlagár, és tavaly is jelentősen növekedett.

Mi történik a használtautó-piacon?

Először is a két legnagyobb használtautós oldalon egyaránt gyarapodott a feladott hirdetések száma idén. Kérdésünkre, hogy milyen változásokat lát a JóAutók.hu a hazai piacon az elmúlt hónapokban, Halász Bertalan ügyvezető így válaszolt.

„Az elmúlt félévben a visszafogott kereslet miatt a forgalom érezhetően elmaradt 2022 első félévében tapasztalt szinttől. És bár a legutóbbi két hónap adatai lassú élénkülést mutatnak, továbbra is jelen vannak az akadályozó tényezők: a lakossági reálkeresetek szintje egyelőre nem tudott nőni a csak nehezen enyhülő infláció miatt, és a magas kamatok továbbra is visszafogják a részben hitelből finanszírozott vásárlásokat. Egyelőre a használtautó-import és újautó-eladások is beragadtak egy viszonylag alacsony, havi 9-9 ezres szinten, ami közvetett módon szintén visszafogja a hazai használtautó-piac aktivitását.”

Mi is többször írtunk róla, hogy korábban villámgyorsan el lehetett adni a fiatal, keveset futott autókat, „de ez immár nem egyértelmű, nagyban függ az árazástól, és nem ritka a komoly alku a vevők részéről. Ezeknek az autóknak az eladói a korábbinál rosszabb pozícióba kerültek, mivel az új prémium kategóriás autók esetében is jelentős árengedmények vannak a piacon” – mondja a JóAutók.hu ügyvezetője.

Mennyi a legnépszerűbb modellek átlagára most?

Miközben a drágább prémiumautók áraiból jellemzően vastagon lehet alkudni, a tömegek által használt Suzukik, Opelek, Fordok és Volkswagenek népszerű modelljeinél idén is emelkedett a meghirdetett járművek átlagára.

Az útjainkon legnagyobb számban használt személyautók közül a legmagasabb árfekvésű VW Passatnál látjuk a legszerényebb árváltozást, ezzel szemben a legolcsóbb Suzuki Swiftek, valamint a Ford Focusok drágulása egészen látványos idén is a Használtautó.hu átlagait nézve.

Csak hogy még látványosabb legyen a változás, a jobb szélső hasábba odaraktuk a modellek 2020-as hazai átlagárát, szintén a vezető hirdetési oldal számait használva.

2023 (átlagár, forint) 2022 (átlagár, forint) 2020 (átlagár, forint) Opel Astra 1 674 211 1 527 612 1 291 360 Volkswagen Golf 2 894 795 2 447 113 1 618 456 Ford Focus 2 593 067 1 928 721 1 568 393 Suzuki Swift 1 110 150 884 323 641 154 Volkswagen Passat 3 521 016 3 465 557 2 255 275

A piacon jelen lévő és új gazdára váró személyautók száma is alátámasztja a német prémiumokat behordó nepperek mostani nehéz pozícióját. A Használtautó.hu-n az év első nyolc hónapjában meghirdetett személyautók márkákra bontott ötös toplistáján ugyanis ott van belőlük kettő, vagyis erősen felülreprezentáltak a piacon ahhoz képest, ahol elhelyezkednek ezek a brand-ek a forgalomban lévők darabszámához képest.

Így fest idén a kínálati sorrend: Volkswagen, Opel, Ford, BMW és Mercedes-Benz.

Folytatódik az őrület az elektromosoknál. Csak most éppen fordítva

Két éve simán előfordult egy pár éves BMW i3-nál, hogy vevője néhány hónap után akár 1-1,5 milliós többlettel tovább adhatta az akkor már valamivel idősebb és magasabb futásteljesítményű villanyautóját, mint amennyiért ő vette használtan. Akkoriban úgy fogalmazott a Vezessnek egy külföldről évi szinten több száz autót behordó kereskedő, hogy le sem tudja pakoltatni az elektromosokat a trélerről, már el is kapkodták őket. A nepperek azóta is lendületesen hordják át a nyugati határon a villanyautókat, csak közben megváltozott a világ idehaza.

„Tavalyhoz képest 73 százalékos növekedést tapasztalunk a villanyautó hirdetésekben. A vásárlási szándékot továbbra is nagyban befolyásolja az a logisztikai és anyagi dilemma, hogy a megvásárolt villanyautót mikor, mennyi idő alatt és milyen áron tudják majd tölteni. Továbbá a villanyautó-vásárlás során felmerül az elérhető támogatások kérdése és az otthoni napelemrendszer lehetősége is mint bizonytalanságot okozó tényezők” – mondja tapasztalatairól Szeder Attila.

Halász Bertalan szerint a kereskedők a rajtuk ragadt villanyautókon gyakran magas veszteségeket könyvelnek el manapság. Az új elektromosok világában lejátszódó jelenségek is hatással vannak természetesen a használtak piacára, itt „szinte minden gyártónál megjelentek a nagy árengedmények. A vásárlók pedig kivárnak. Egy részük már túl magasnak tartja az árazást, a másik részük az új technológia megjelenését és elterjedését várja (szilárdtest-akkumulátor). Emellett a vásárlás előtt állókat elbizonytalaníthatja a hazai kormányzat bizonytalan napelem- és zöldenergia-programja. Továbbá már nem nagyon van olyan nyilvános töltő, amelyért nem kell fizetni” – fogalmaz a JóAutók.hu ügyvezetője.

Mindez látszik az árakon is, bőven az átlagos egy százalékot meghaladó az átlag visszaesése a Használtautó.hu hirdetéseit nézve.

Átlagár, forint 2023 13 256 940 2022 15 038 071 2021 14 165 479 2020 11 045 907

Ugyanennél az oldalnál a meghirdetett modellek darabszáma szerinti sorrendben ennyi idén az átlagár.

Átlagár, forint Nissan Leaf 7 806 674 BMW i3 9 646 911 Renault Zoé 6 349 695 Tesla Model 3 15 537 249 Tesla Model S 17 435 810

A legolcsóbbnak számító, egyben legkisebb Renault Zoé átlagára is bő ötszöröse a vele nagyjából azonos méretkategóriába sorolható Suzuki Swiftének. Rögtön tegyük hozzá, a használt Zoék átlagéletkora sokkal alacsonyabb a Swifteknél.

Ami rossz a villanyautókat széles választékban kínáló kereskedőknek, az jó lehet a vásárlóknak. Amennyiben rendeződik az ország gazdasági helyzete, rengeteg használt villanyautóból válogathatnak azok, akik – akár – első, vagy második autónak közvetlen károsanyag-kibocsátás nélküli, zöldrendszámos (szinte az egész országban ingyenes parkolás), adómentes személyautót szeretnének.

Mi várható az elkövetkező fél évben?

Visszatérve a használtautó-piac egészére, komolyabb változást nem remélnek az általunk megkeresett szakértők. „Az év végéhez közeledve a stagnálás, illetve egy kisebb visszaesés a legvalószínűbb ebben a szegmensben. A kereslet felfutását akadályozó korlátok ugyanis egyelőre továbbra is érvényesülnek. Kínálati oldalon az látszik, hogy Európában nem számottevő az autópiac visszaesése, így az árak nem csökkentek, miközben a forint árfolyama kiszámíthatatlanná vált. Így a korábban importból forgalmazó autókereskedők is nagyobb arányban szerzik be hazai forrásból az autókat.

A következő félévben jelentős változás az átlagárakban nem várható, év végére az éves inflációtól elmaradó árváltozásra számítunk. Kínálati piacot látunk ezekben a hónapokban, akárcsak az ingatlanpiacon” – mondja Halász Bertalan, a JóAutók.hu ügyvezetője.