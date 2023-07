Luxuskörülmények között is lehet autót tölteni

Jelenleg a villanyautók töltése időigényes folyamat. Ez otthon, éjszaka kevésbé gond, de ha hosszabb utakat tesz meg valaki, akkor jön az a probléma, hogy a szükséges helyen, megfelelő időben találjon szabad csatlakozót. Arról még kevés szó esik, hogy mit is csináljon a felhasználó, amíg tölti az autóját, ha épp nem akar a kocsijában ülve várakozni. A Porsche az autóhoz illő színvonalú töltést képzel el és meg is építette az első ilyen töltőállomását, amelyet a tervek szerint továbbiak követnek majd Európa jelentősebb autóútjai mentén.

Kísérleti helyszínként Bingen am Rhein mellett nyílt meg június végén az első az Porsche Charging Lounge. A hely a németországi A60/A61 csomóponttól két percre található. Összesen hat 300 kW-os egyenáramú gyorstöltő állomással és négy 22 kW-os váltakozó áramú töltőponttal rendelkezik. Ezek a jelenlegi töltési adatok, de a Porsche közleménye leszögezi, hogy jövő év elejére már 400 kW-os töltőpontonkénti teljesítmény is elérhetővé válik.

Az elektronikai specialista Alpitronic által gyártott rendszer jól hangzik, és nyilván ez a legfontosabb egy villanyautó töltés kapcsán. De ez a kísérleti állomás többet nyújt ennél, látványra mindeképpen.

Különleges, „lebegő tető” köti össze a töltőpontokat az épülettel, a váróterem a padlótól a mennyezetig üvegezett, így látszólag átmenetet teremt a belső és a külső tér között. Az általánosabbnak tűnő beton és fém mellé fa díszítőelemek kerültek, kellemes hangulatot teremtve. A belső tér, a repterek prémium váróit idézi.

A Porsche első saját töltőbázisát hőszivattyú fűti és klimatizálja, amely fosszilis tüzelőanyagok nélkül működik, a szükséges villamos energia egy részét a tetőn elhelyezett napelemekből nyeri. A digitális épületirányítás optimalizálja az energiafogyasztást, például a világítást automatikusan csökkenti, amikor nem használják a töltőállomást.

Természetesen mosdó helyiségeket is kialakítottak, rendelkezésre áll Wifi hálózat is és találni ott egy okos tükröt is, amely előtt kisebb „edzést” lehet elvégezni, hogy a vezető felfrissüljön. Van lehetőség üdítők és rágcsálnivalók beszerzésére is.

Lehet fizetni bankkártyával, valamint Apple Pay vagy Google Pay szolgáltatással is. Ugyanakkor A Porsche Charging Lounge integrálódik a Porsche Charging szolgáltatásba, így megjelennek a Porschék navigációs rendszerében is, a központi számlázást a Porsche végzi.

Ahhoz, hogy valaki használja a töltőállomást vagy a várótermet alapesetben egy az autóhoz kapcsolódó Porsche-azonosító szükséges. Így a sorompó automatikusan kinyílik, amikor a rendszer a rendszám alapján azonosította a felhasználót. Ha ez nincs Porsche, töltőkártya használatával is bejuthat az autós.

“A Porsche ambiciózus utat jelölt ki a villamosítás felé. Azt szeretnénk, hogy 2030-ban az általunk gyártott járművek több mint 80 százaléka teljesen elektromos hajtású legyen. Ehhez az tervhez nagy teljesítményű és sűrű gyorstöltő hálózatra is szükség van” – mondta Oliver Blume, a Porsche AG igazgatótanácsának elnöke a nyitás kapcsán. “A exkluzív Porsche Charging Lounge-ok jelentősen hozzájárulnak ehhez.”

