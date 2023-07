A menet közben felnyíló tetejű, a szögletes kerekű Lada 1600-as, valamint a négykerék-kormányzású Samara után már azt gondolhattuk egy pillanatig, hogy ezeket már aligha lehet felülmúlni. Az élet azonban mindig rácáfol az ilyen jellegű feltételezésekre, ez pedig hatványozottan igaz a Garage 54 csapatára, melyről köztudott, hogy folyamatosan mindenféle őrültségen töri a fejét.

Az oroszok ezúttal is szabadjára engedték a fantáziájukat, a kreativitásuk pedig ennek jegyében addig fajult, hogy egy régebbi, 1500-as Ladát vágtak félbe. Ezzel a sajátos megoldással a kétüléses autó, illetve a kupé mibenlétét is sikerült újraértelmezniük: a hagyományokkal ellentétben nem egymás mellett, hanem egymás mögött „kapott helyet” a két ülés, továbbá az autó nem felülről, hanem félig-meddig oldalról vált nyitottá.

Pontosabban ennyi maradt a Ladából a drasztikusnak mondható átalakítást követően. Ami eddig az autó jobb oldalán volt, az már nincs, búcsút intettek a karosszériaelemeknek is.

Az átlagember ezek után azt gondolná, hogy teljesen használhatatlanná vált a Lada, pedig nem így van. A megcsonkított, féloldalas autót ugyanis próbaútra is elvitték, miután befejezték a munkát, és egy biztos: az utcán sokak figyelmét ragadta meg – más kérdés, hogy ki mennyire tartja értelmesnek a kivitelezést. Két szempontból kapásból előnytelennek tűnik: a friss levegővel együtt a kipufogógáz is eléri a sofőrállást, és a rosszfiúk dolgát is lényegesen megkönnyítik.

Az 1500-as Lada, azaz VAZ-2103-as, amit Zsigulinak is hívtak, története 1972-ben indult, és egészen 1984-ig volt gyártásban Oroszországban. A kisebb méretű, lépcsőshátú családi autót soros négyhengeres motorokkal gyártották, a legtovább még az 1452 cm3-es változat maradt életben, de annak teljesítménye is csupán 75 lóerő volt.