Mindig is tudvalevő volt a Garage 54 csapatáról, nem nagyon kell őket győzködni, ha bármilyen autóval vagy vezetéssel kapcsolatos őrültségről van szó. Az oroszok egyik legutóbbi videójukban a kerék definícióját emelték új szintre: korábban már a Vezess is írt a (biciklire szereltt) szögletes kerekekről, most pedig egy Ladán köszönt vissza kísértetiesen hasonló megoldás.

Elsőre arra gondolnánk a legtöbben, mekkora hülyeség ez, így sokkal nehezebben mozog az autó, csakhogy az orosz szerelők csavartak egyet a koncepción. Maga a kerék ugyanis csak négyszögletesnek tűnik, de csak a látvány kedvéért: érdemi funkcióval valójában nem rendelkezik, mögé ugyanis egy olyan, időzítőláncokból, görgőkből és rudakból áll rendszert rejtettek, ami azt a benyomást kelti, mintha ezeken csúszva közlekedne az úton.

Magát az elvet akár spanyolviasznak is nevezhetnénk, hiszen ugyanezt alkalmazzák a buldózerekhez, kotrógépekhez és harckocsikhoz használt lánctalpak esetében. Ennek azonban az a hátránya, hogy a hagyományos kerék csak minimálisan érintkezik a talajjal, ami nehézséget jelent a kormányzás, illetve irányváltoztatás közben, mindemellett óriási súrlódást generál.

Amit ugyancsak fel lehet róni az orosz találékonyságnak, hogy féktelen. Így van, nincsenek fékek, hiszen a sínek szabadon mozognak a görgőkön, ami csak tovább rontja a hátsókerék-hajtású Ladák kontrollálhatóságát. Főleg akkor, ha még akadályokkal is találkozik az autó – amire, lássuk be, nagy esély van –, jelen esetben már egy apró kavics is megállást eredményezhet.

El is ismerték az oroszok, hogy van még hová tovább fejleszteni a technológiájukat, kezdve azzal, hogy kiépítenek hozzá egy jól használható fékrendszert, de a lánctalpas rendszer feszessége is javításra szorul.

Mondanánk, hogy meglepődtünk a látottakon, de a négykerék-kormányzású Samara is klasszikusan az az eset, amiről ha nem tudnánk, hogy a Garage 54 műve, azt hinnénk, valami rossz április 1-jei tréfa.