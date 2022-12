Egyáltalán nem állnak távol az őrült gondolatok a Garage 54 csapatától, ezt nem egyszer bizonyították már, elég csak a félbevágott Lada-motorra, a felnyíló tetejű 1600-ra, vagy éppen egyik legfrissebb „találmányukra”, a szovjet pénzérmékkel toldozott szelepekre gondolni.

Legutóbbi videójukban pedig egy olyan technológiát keltettek életre, mellyel az autógyártók már évtizedek óta kísérleteznek, és bizonyos mértékben alkalmaznak is. A négykerék-kormányzás fogalmát persze sajátosan értelmezték: nem egy, hanem kapásból négy kormánykerékkel irányították a ’90-es évek közepén készült Lada Samarát.

Ez a Samara már korábban is rendhagyó volt, hiszen külön kormánykerékkel lehetett kormányozni az első, illetve a hátsó tengelyt. A további kormánykerekeket a hátsó üléssorban helyezték el, így gyakorlatilag csak akkor vezethető az autó, ha négyen ülnek benne. Már amennyire az vezetésnek hívható, hogy összevissza, de nem teljesen kontrollálatlanul kacsázik az egykori családi ferdehátú, amit egyes piacokon még 2013-ban is gyártottak úgy, hogy 1984-ben kezdődött a típus története.

Nem csoda, hogy az első próbálkozásokat nem koronázta siker, a pályán ugyanis nem arra ment az autó, amerre a srácok tervezték. Néhány próbálkozás után már jobban megvolt közöttük az összhang, de így is nehézségekbe ütköztek, aminek következtében a gumibálát is eltalálták, illetve pályán kívülre is kerültek a Samarával. Mivel a négykerék-kormányzású buliautózás alacsony tempónál zajlott, személyi sérülés természetesen nem történt.

Sőt, később a szlalom is összejött, előbb az első, majd a hátsó kerekekkel, nehézkesen pedig még a szűkebb kanyarokat is be tudták venni.

A hétköznapokban ennél jóval konszolidáltabb formában, szabad szemmel szinte egyáltalán nem feltűnő mértékben jelenik meg a technológia, de azt a nagy teljesítményű sportautók mellett nagyobb luxusautók, illetve crossoverek esetében is alkalmazzák. Azt segíti elő, hogy a nagyobb méretű járművek szűkebb helyeken, például parkolóban vagy zsúfoltabb városi utcákon is irányíthatók legyenek komolyabb fejfájás nélkül.