A Ford Transitot az igazán felkapott teherautók között tartják számon – nemcsak Magyarországon találkozni gyakran a típussal, de az Egyesült Királyságban is a legkeresettebbek közé tartozik, ha melós furgonról van szó. Nem is csoda, hiszen volt ideje bekerülnie a köztudatba, tekintve, hogy 1965 óta gyártják, mostani generációja pedig 2014-től fut – igaz, közben 2020-ban átesett egy kisebb ráncfelvarráson, melynek során a motorkínálata is megújult, ahogyan kivitelek tekintetében is.

Egy harmadik generációs példány – annak is a 2006 óta létező, faceliftes változata – átfogó átalakításon esett át, aminek óriási kerekek és egy V8-as motor formájában mutatkozik meg. Ez utóbbi azért is számít kivételesnek, mert a 2000 és 2014 között készült Transitokat rendszeresen soros négy-, ritkábban öthengeres motorral szerelték. Mondani sem kell, hogy nem csak ebben dobta el a megszokott paramétereit: azzal, hogy szörnyautót – ismertebb, angol eredetű nevén monster truckot – faragtak belőle, a hétköznapi közutakon komoly kihívást jelent terelgetni, mivel 3,35 méter magas és 2,44 méter széles, azonban ennek ellenére rendelkezik rendszámmal.

Bár a jobbkormányos Transit karosszériája egyes pontjain már kifejezetten viseltesnek látszik, legalábbis a sárvédőkön és a küszöbökön megjelent korrózió alapján. Mindenesetre úgy alakult szörnyautóvá, hogy a karosszériát létravázas alvázra helyezték, és a masszív méretű gumik mellett laprugózást is kapott.

Miután nem a jelenlegi tulajdonosához köthető a bravúr vagy a merénylet – attól függően, kinek mi az ízlése, illetve hol található az ingerküszöbje –, annak műszaki adatairól igencsak keveset tudni. Ami biztosnak tűnik, hogy a régi, de átépített 6,5 literes V8-as motor egy Oldsmobile-ból származik, amihez automata sebességváltó, továbbá összkerékhajtás társul. Problémákban ugyanakkor nincs hiány: mielőtt igazán működőképessé válna (újra), a kardántengelyt, a hűtőcsöveket és a kormányoszlopot is javítani, cserélni kell.

ad – V8 4×4 Ford Transit monster truck

EBAY INFO > https://t.co/uPei3QHtUJ pic.twitter.com/Jvh4D0iav5 — Unusual Cars UK (@unusual_cars) November 10, 2022

Az egyedülálló brit furgon esetében viszont – minden hiány ellenére – egész barátinak tűnik az 5000 fontos, átszámítva alig több mint 2 millió forintos vételár, amennyiért az eBayen meghirdették. A kérdés csak az, hogy az internet különböző bugyraiban időről időre felbukkanó szörny-Transitnak akad-e olyan vállalkozó szellemiségű gazdája, aki hajlandó befejezni a megkezdett, de egyelőre befejezésre váró projektet.

