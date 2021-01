Röviden – Ford Transit Custom Active 320 L2H1 Mi ez? Az ötödik generációs Ford Transit közepes méretű áruszállító és személyszállító modellje. A 2012 óta piacon lévő modell mostantól már hibrid hajtáslánccal is készül. Mit tud? A piac jelenleg egyetlen lágy hibrid furgonja, ami kiváló menetkomfortot, tágas utasteret és kedvező városi fogyasztást kínál. Mibe kerül? 9 533 000 + Áfa ártól vehető meg Kinek jó? Üzleti és magán vásárlóknak egyaránt ideális jármű lehet. Igényes külső- és belső megjelenése miatt családi autó és hobbiautóként is jó szolgálatot tehet.

Évekkel ezelőtt a Ford Transit Custom, vagyis a kis-Transit furgon inkább hasonlított egy praktikus célszerszámra, mintsem egy trendi furgonra, amelyben akár lehúzott ablak mellett is büszkén lehet feszíteni. 2017 év végén aztán jött a facelift, amelynek során sportos lökhárítót, vagány LED-es világítást és tetszetősebb utasteret kapott. 2019-ben bemutatkozott a modell lágy- és plug-in hibrid változata, ami szintén nem tudta elrontani a kis-Transit karakterét. Joggal hihetnénk, hogy “kész ennyi” most egy darabig nincs újdonság, de tavaly év végén különleges, német rendszámos kis-Transit járt Magyarországon. Mi pedig ki is próbáltuk!

Külső

Egyedisége abban rejlik, hogy az új Active-felszereltséggel rendelkezik, ami több vizuális és technikai újdonságot is magában foglal. Kezdjük a láthatókkal. A karosszéria alja szürkésfekete fényezést kapott, ami optikailag “kisebbíti” a furgont, más szerepe viszont nem igazán van a lökhárítón, a küszöb felett, valamint a hátsó ajtókon is látható sávnak. A korábbi három vastag dizájn lécet alkalmazó hűtőmaszk helyét átvette egy nikkel díszítésű változat, ami az amerikai Fordokból eredeztethető. Az összképet 17 colos könnyűfém felnik teszik igazán sportossá, nem utolsósorban pedig kiemelik a Transitot a hétköznapi furgonok világából.