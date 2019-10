Mindez egy kicsit otthonosabbá tette a külföldi bemutatót, amelyen a Ford meglehetősen tényszerűen, marketingsallangok nélkül terjesztette elő újdonságait. Úgy, mint amikor valaki rojálflöst terít a pókerasztalon. De mik a Ford nyerő lapjai? A Henry Ford által alapított cég egy triumvirátust mutatott be, amelyek a 3,5 össztömegű szegmens első hibrid személy- és áruszállítóinak tekinthetők.

A Ford egyik kulcsfontosságú modellje, a T-modell tervezésében két magyar, Galamb József és Farkas Jenő is részt vett. Honfitársaink azóta sem tágítanak az amerikai márka mellől. A hibrid Transit bemutatóján egy közel 10 éve Svédországban élő magyar felszolgáló köszöntötte az újságírókat egy étterem ajtajában, magyarul.

Olvass tovább

A Ford Tourneo Custom is kapható lesz plug-in hibrid változatban.

Külső

A Ford Transit Custom, ismertebb nevén a “kis Transit” 2017-ben esett át faceliften. A hibrid-hajtás miatt nem került sor sem külső, sem belső optikai módosításra, így ezt a részt akár át is ugorhatnánk. De nem tesszük, mert nem árt tisztázni, pontosan milyen méretben lesz kapható a hibrid Transit.

A Ford nem bonyolította túlságosan a kérdést és alapvetően a legrövidebb, vagyis a 4,97 méter hosszú, 2 méter magas és 2,93 méteres tengelytávolságú változatoknál vezette be a plug-in technológiát legyen szó a kombi furgon, a zárt áruszállítós, vagy a személyszállítós Tourneo kivitelekről. Az L1H1-es változatoknál tehát a plug-in hibrid hajtás az uralkodó, egyedül a Transit Custom Sport kapott lágy-hibrid (MHEV) hajtásláncot. A plug-in hibridet a jármű front részének bal oldalán, a fényszóró alatt található csatlakozóról lehet felismerni kívülről, a lágy-hibridet csak a feliratból.

A Ford a “kis-Transit” mellett bemutatott egy lágy-hibrid, 2 tonnás teherbírású “nagy Transitot” is. Ez külsőben nem sokban tér el az eddigiektől, fontos változás ugyanakkor, hogy jelentős súlycsökkentést hajtottak végre rajta, amelynek következtében a hátsó kerekes változat teherbírását 80 kg, míg az első kerekesét 48 kilogrammal sikerült növelni. Mindez többek között az alumínium motorháztetőnek, valamint a könnyebb lökhárítónak köszönhető.

Belső

Legfontosabb kérdés a belsővel kapcsolatban, hogy elvesz-e helyet az akksi? A válasz az, hogy nem. Ha valaki aláhajol a járműnek, akkor sem könnyen szúrja ki a vezetőfülke mögé, a padlólemez alá épített akkumulátort, pedig szép narancssárga színe van. Érdemben tehát egy zárt áruszállítónál a dízellel megegyező, hat köbméteres rakodótér áll rendelkezésre és mintegy 1130 kilogrammos terhelhetőség.

A plug-in hibrid furgonok alap, trend és limitált felszereltségben készülhetnek a belső tér tekintetében. A légkondicionáló és a fűtött szélvédő valamennyi esetében szériafelszereltség lesz. Extraként pedig többek között a Ford 8 colos érintőképernyő multimédia rendszerét is kérhetik hozzá a vásárlók, amely kiegészül a SYNC3 hangvezérléses kommunikációs rendszerrel. A praktikum jegyében a jövendőbeli üzemeltetők kiegészítő, 12 voltos akksit is kérhetnek a kis Transitokhoz elektromos szerszámaik és berendezéseik működtetésére.

A hibrid Tourneo Custom az alap nyolcszemélyes, Titanium-felszereltségben érhető el. Ahogy az áruszállítós, úgy a Tourneo utasterébe sem zavar be a padló alatt található akkumulátor-csomag. Ennek megfelelően a személyszállítós változatban továbbra is egymással szembe fordíthatók a három-három személyes üléspadok.

Technika

A plug-in hibrid verzióban egy (a Ford szerint) hatótávnövelő szerepét betöltő 1.0 literes EcoBoost benzinmotor dolgozik. Ezt azért mondhatják, mert a benzinmotornak nincs kapcsolata a kerekekkel, mindig egy generátor hajt, termeli az áramot. Az első kerekek hajtásáért 92,9 kW-os elektromotor felel, amely 13,6 kWh teljesítményű lítium-ionos akkumulátorból vagy a generátorból nyeri az áramot. Lényegében egy soros hibrid. A rendszer a NEDC-mérés szerint mindössze 2,7 l/100 km fogyaszt és szén-dioxid kibocsátása sem haladja meg a 60 g/km-es értéket.

Tisztán elektromos üzemmódban a plug-in hibrid 56 kilométert képes megtenni, ami leginkább azokban a zónákban jön jól, ahol egyrészt károsanyag-, másrészt pedig zajkibocsátási korlátozások vannak érvényben. Ha minden igaz, akkor a jármű hamarosan “magától” fogja tudni, mikor kell csendben lennie, ugyanis 2020-ban az alapfelszereltség részévé váló FordPass Connect kiegészül a “geofencing” funkcióval, vagyis a digitális térképen előre kijelölt zónákban automatikusan elektromos hajtásra válthat majd. Nevéből adódóan az üzemeltető saját maga is töltheti a járművét: normál otthoni hálózati feszültséggel 4,3 óra alatt, AC-töltővel pedig 2,7 óra alatt újra tölthető az akkumulátor. Ha valamiért mégis koppra ürül az akksi, akkor is ott van a benzinmotor által biztosított 500 kilométeres hatótáv.

A Tourneo Custom hibridben is ugyanez a technika dolgozik, viszont mivel a személyszállító változat kicsit nehezebb az áruszállítónál (2195 kg vs. 2599 kg) éppen ezért fogyasztása és károsanyag-kibocsátása is kicsivel magasabb. Eszerint a benzinmotor 70 g szén-dioxidot pöfög ki kilométereként, étvágya pedig 3,1 l/100 km érték körül van. Tiszta üzemmódban pedig 53 kilométert tud megtenni.

A nagy Transitokhoz a lágy hibrid hajtás érhető el egyelőre. A Ford az elsőkerék- és hátsókerék hajtású, kéttonnás teherbírású modellekhez kínálja opcióként 48 voltos lágy hibrid technológiát, ami a Boschtól származik. Az EcoBlue Hybrid néven futó modellekben a hagyományos generátor helyett egy szíjhajtású, integrált indítómotor üzemel, ami segít elektromos árammá alakítani a jármű lassításakor felszabaduló mozgási energiát.

Az ily módon keletkező áram pedig egy 48 voltos, léghűtéses lítium-ionos akkumulátor töltésére szolgál. Az eltárolt áram nyomaték-kiegészítéssel segíti a 2.0 EcoBlue dízelmotor működését haladás és gyorsítás közben. Zárójelben megjegyzendő, hogy a dízeles változatoknál az eddig kínált 105,130 és 170 lóerős variánsok mellett egy új, 185 lóerős, 415 Nm-res 2.0 literes EcoBlue motor is megjelenik.

Vezetés

Az első tesztúton a plug-in hibrid Tourneo Custom próbájára került sor az Arlanda repülőtértől Stockholm déli felében lévő Nackába. A közel 70 kilométeres tesztútvonalon főként autópályán, illetve autóúton haladtunk, de amíg csak lehetett a jármű tisztán elektromos üzemmódban dolgozott. A vezető alapvetően négyféle vezetési mód közül választhat a Transit hibridekben.

Az EV Auto módban a jármű saját maga dönt a belső égésű motor és az elektromotor használatáról, tehát, hogy mikor, melyik lép működésbe. Az EV Now tisztán elektromos üzemmódban történő haladást takar és lényegében egészen addig az akkumulátorból nyeri az energiát az elektromotor, amíg abban van szusz. Az EV Later üzemmód a benzinmotor használatát jelenti, de a regeneratív fékezéssel törekszik minél jobban vissza tölteni az elektromosságot az akksiba. Az EV Charge üzemmódban pedig a rendszer a jármű hajtására és az akkumulátor feltöltésére használja a a hatótávnövelő benzinmotort.

A sofőr emellett saját maga dönthet a fékenergia visszanyerés mértékéről is. Ha a forgalmi és a domborzati viszonyok lehetővé teszik, akkor az automataváltón a D helyett az L-fokozatot is választhatja, ami erősebb visszatáplálást jelent. Ez leginkább városban történő haladásnál jön jól, amikor körülbelül 50 km/órával kell haladni és lehetőség van hosszabb kigurulásokat tenni. Ez az opció lehetővé teszi az egy pedállal történő vezetést, hiszen, amint elvesszük a lábunkat a gázról, meglehetősen erősen – az elektromos autókhoz hasonlóan – lassítani kezdi a rendszer járművet és amikor szükséges, akkor a féklámpát is aktiválja.

A Tourneo plug-in hibridként pozitív benyomást tett, hiszen bár körülbelül 20 kilométer után bekapcsolt a benzinmotor, mégis a teljes tesztút alatt alacsony zajszinten lehetett vele közlekedni és végső soron 5,5 l/100 km-es fogyasztást produkált, ami kedvezőnek mondható ahhoz képest, hogy egy péntek délutáni dugót is átszeltem vele Stockholm központjában.

A plug-in hibrid Transit áruszállító menetpróbájára nagyjából ugyanazon az útvonalon került sor, mint a Tourneójén, csak visszafelé. A GPS ugyanakkor valamivel több városi szakaszt iktatott be és háttérbe szorította az autópályán történő közlekedést. Elinduláskor 35 kilométert mutatott a fedélzeti számítógép tisztán elektromos üzemmódban megtehető hatótávként, amit nagyjából az út feléig sikerült is elhasználni.

Bár a jármű féltonnás terheléssel volt ellátva, mégsem falta a hatótávot 90-es tempónál sem. Érdekes módon mind a benzintank, mind az akkumulátor töltöttsége mechanikusan jelenik meg a műszerfalon, ugyanakkor a rendelkezésre álló teljes hatótáv a digitális kijelzőn is megjelenik. A rendszer szimplán egy plusz jelet tesz a két hatótáv közé, így amikor már teljesen elfogy az áram az akksiból, akkor 0+ benzintank hatótávot jelenít meg.

A tapasztalatok azt mutatták, hogy az eredetileg kijelzett 35 kilométer valójában 30 kilométerre volt elég és összesen 40 perc alatt fogyott el úgy, hogy Arlanda felé nem kerültem dugóba. A városi szakaszokon használtam az L-fokozatot, de a Stockholm külvárosi részén leginkább a körforgalmak előtt jött jól. Összességében 74 kilométert tettem meg kis kitérővel és az átlagfogyasztás így sem ment 5,5 l/100 km-es érték fölé. Miután az akksi kifogyott a szuszból még sikerült 3 kilométerre elegendő árammal feltölteni a rekuperációval, azonban ezt hamar elfüstöltem, mert egy kompos átkelés előtt kisebb tumultus alakult ki.

Költségek

A plug in hibrid Ford Transitról már magyar nyelvű aloldal is van a Ford honlapján, igaz azon egy kicsit szerényebb paramétereket tüntettek fel a hatótáv és a raktér befogadóképessége szempontjából, ahhoz képest ami a legfrissebb sajtóanyagokban szerepel.

A plug-in hibrideknek még nincs ára és azt sem tudni, hol lesz az ára a dízeleshez képest. Értékesítése a nyugat-európai piacokon ez év végén kezdődik, az első példányok pedig 2020 első negyedévében kerülhetnek a vásárlókhoz. Az előzetes tájékoztatás szerint a Ford nyolcéves, vagy 160 ezer kilométeres garanciát fog kínálni az akkumulátorra.

Miért érdemes hibrid áruszállítót választani? A Ford egyértelműen az alacsonyabb üzemanyag-költségek, valamint a kisebb szervizköltségek miatt ajánlja a dízelt. A tisztán elektromos hajtást (és a Ford minőséget preferáló vásárlóknak) 2021-ig kell várniuk, akkor mutatják be ugyanis majd az eTransitot. Elviekben a plug-in Ford Transit Customokra is kérhető lesz a zöld rendszám, így majd akár ingyenesen is lehet vele parkolni, ami a városi áruszállításban további segítség lehet.

Értékelés

A plug-in hibrid Transit jó benyomást tett, ami leginkább a takarékos és csendes működésnek köszönhető. A benne alkalmazott hibrid technológia elsősorban azok számára lehet vonzó, akik sokat fuvaroznak városban, vagy netalántán a belvárosban, hiszen a sűrűbb forgalom miatt járó fékezgetések miatt kedvezően hasznosíthatják a rekuperációt. Az elektromos töltési lehetőségnek köszönhetően, flottában üzemeltetve jelentősebb megtakarítás érhető el az üzemanyag-költségekben.

Mellette – Ellene Csendes, halk üzemmód

Többféle vezetési mód

Erős rekuperáció Lassú töltés

Korszerűtlen fedélzeti komputer

Szavazás

Hogy tetszik a hibrid Transit? 7 szavazat - átlag: 7.71 (10-ből) Hogy tetszik a hibrid Transit? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10