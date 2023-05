Érezhető, hogy az elmúlt időszak egyik legfőbb közlekedésbiztonsági küldetésévé a kialvatlanul történő vezetés felszámolása lett, ami az utóbbi időszakban már a nyilvánosságban is egyre nagyobb visszhangot kap. Voltaképpen ennek jó oka van, arra ugyanis egy ausztrál kutatás rávilágított, hogy nagyjából megegyezik a fáradt sofőrök baleseti kockázata az ittasan vezető társaikéval.

Nem is kell sokat várni a következő lépésre a kérdésben, hiszen lehetséges, hogy már két éven belül lesz olyan vérvizsgálat, amivel kimutatható, hogy az adott személy eleget aludt-e, mielőtt a volán mögé ült. A Green néven ismert hekker leleplezése azonban érdekes fordulatot hozhat, ugyanis a Twitteren világgá kürtölte, hogy

a Tesla csendben már figyeli, mennyire álmosan ülnek autóba a felhasználóik.

Ennek megállapítását egy kamera alapú rendszerre bízzák, ami már azt is képes megállapítani, hányszor ásít egy adott időszakban a sofőr, továbbá hányszor és milyen hosszan pislog, majd ezek alapján számítja a konklúziót.

Looks like Tesla is planning a big boost to (camera based) driver monitoring.

They are now tracking additional things like how many yawns the driver had recently, how many blinks and how long they were, leaning. All this is to calculate how drowsy the driver is.

— green (@greentheonly) May 13, 2023