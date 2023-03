Álló tűzoltóautónak ütközött egy Tesla Model S február 18-án, Kaliforniában. Az amerikai I-680-as autóúton történt balesetben a Tesla sofőrje életét vesztette, míg egy másik utas megsérült. A tűzoltóautó átlósan keresztezte a sávot, hogy egy másik baleset sürgősségi mentési munkálatait védje, de a tűzoltók közül senki sem sérült meg – a baleset idején négyen ültek az autóban, viszont mindannyian be voltak kötve.

Slow down and move over when approaching emergency vehicles. Truck 1 was struck by a Tesla while blocking I-680 lanes from a previous accident. Driver pronounced dead on-scene; passenger was extricated & transported to hospital. Four firefighters also transported for evaluation. pic.twitter.com/YCGn8We1bK

— Con Fire PIO (@ContraCostaFire) February 18, 2023