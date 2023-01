Még 2016-ban terjedt el futótűzként a Tesla hivatalos videója, melyben egy Model X teljesen önállóan közlekedett, majd parkolt le. A felvétel már akkoriban gyanút ébresztett sokakban, de az átverés hírét elsőként a New York Times pendítette meg. A két évvel ezelőtt kipattant botrány kapcsán a hamisítás tényét a cég egyetlen aktív alkalmazottja sem erősítette meg, egészen tavaly nyárig, amikor egy 2018-ban történt halálos baleset ügyében vallott a vállalat egyik mérnöke.

A Reuters a birtokába jutott dokumentumok alapján azt írja, Ashok Elluswamy, az Autopilot-rendszer szoftverigazgatója azt vallotta eskü alatt, hogy a videó elkészítéséhez 3D-s térképezést használt a Tesla, így a Model X egy előre meghatározott útvonalon gördült végig a kaliforniai Menlo Parktól a márka akkori, Palo Altó-i központjáig. Elmondása szerint a próbautak során közbe kellett avatkozniuk a sofőröknek, sőt, az is előfordult, hogy a Model X egyik tesztautója parkolás közben kerítésnek ütközött.

„Nem az volt a videó célja, hogy pontosan bemutassa, mi áll az ügyfelek rendelkezésére 2016-ban, hanem az, hogy mit lehet kihozni a rendszerből” – idézi Elluswamy szavait a hírügynökség. Hozzáteszik, Elon Musk bejegyzésében az azóta általa felvásárolt Twitteren azt állította, hogy a Tesla önvezető, továbbá a városi utcák és az autópályák mellett a parkolás sem jelent akadályt számára.

Elluswamy tanúvallomásában megerősítette azt is, hogy a szűk hét évvel ezelőtt készült (kamu)videó nem tükrözte az Autopilot-rendszer akkori, sorozatgyártású autókban elérhető valós teljesítményét.

A Tesla önvezetőnek vallott, de inkább vezetéssegítő rendszere körül azóta is ködösít a gyártó. Bár az ügyfeleknek azt javasolják, semmiképp se bízzák magukat kizárólag a technológiára, a szoftvert – ennek ellentmondva – Autopilot, illetve Full Self Driving nevekkel hirdeti. Számos félreértést is szült a Tesla egyértelműséget nélkülöző kommunikációja, mely nem egy esetben vezetett hajmeresztő vezetői viselkedésekhez, rosszabb esetekben pedig balesetek kiváltó oka volt.