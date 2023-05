Korábbi cikkében a Vezess is beszámolt róla, hogy nagyjából azonos hatást vált ki az álmos vezetés, mintha valaki ittasan ülne autóba. Tanulmányukban arra a következtetésre jutottak az ausztrál kutatók, hogy már az is veszélyes, ha valaki kevesebb mint 5 óra alvás után ül volán mögé, de az még inkább, ha 4 óránál kevesebbet pihen az éjszaka során. Ha egyáltalán nem alszik vezetés előtt, az a legnagyobb kockázat.

Új mérföldkőhöz érkezett azonban az ausztrál közlekedésbiztonsági hivatal által finanszírozott kutatás, ami a jövőben a fáradt vezetést is büntetendővé teheti – számolt be a legfrissebb fejleményekről a The Guardian. Clare Anderson, a melbourne-i Monash Egyetem professzora kutatócsapatával olyan vérvizsgálatot fejlesztett ki, aminek segítségével már az is kideríthető, ha valaki nem aludt eleget. (A rend kedvéért jegyezzük meg, hogy eddig nem volt olyan tudományos vizsgálati mód, amivel ez hitelesen megállapítható lett volna.)

Anderson és csapata olyan biomarkereket – szám szerint ötöt – azonosítottak a vérben, amik több mint 99%-os pontossággal kimutatják, ha valaki 24 órán át vagy annál tovább ébren volt – az eredményeket pedig az sem befolyásolja, ha az illető balesetet szenved.

A következő lépcsőfokot az jelentené a kutatásokban, hogy a vérvizsgálattal számszerűsíteni lehessen azt órára pontosan, mennyit aludt a vizsgált egyén.

Elképzelhető, hogy már két éven belül elkészül az alváshiány kimutatására alkalmas törvényszéki vizsgálat – legalábbis az ausztrál kutató szerint –, amit az alkohol- és drogtesztekkel egyidejűleg lehetne elvégezni, például akkor, ha valakit kórházba szállítanak egy autóbalesetet követően. Valószínűleg ennél többet kell várni a hordozható tesztekre, akár öt évet is, azokhoz ugyanis még ki kell fejleszteni a biomarkerek kimutatására alkalmas érzékelőket és eszközöket.

Jogi oldalon is fel kell készülni azonban a fáradt sofőrök kiszűrésére, ugyanúgy határértékek meghatározásával, ahogyan az ittas vezetésnél is a véralkoholszintet veszik figyelembe. Magyarán: ennek szankcionálásához is meg kell határozni egy minimum alvásmennyiséget, azaz hány óra alvás után tekinthető kipihentnek egy járművezető.