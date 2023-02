A szerelmesek idén is együtt ünnepelték a Valentin-napot február 14-én, aminek főleg az Egyesült Államokban van hagyománya, a világ egyre több pontján tulajdonítanak jelentőséget a jeles alkalomnak. Bár úgy tartják, az érzelmeket nemigen lehet monetárisan kifejezni, a tehetősebbek körében nem újdonság, hogy a kedvesüket például egy nagyobb értékű, adott esetben luxus- vagy sportautóval lepik meg.

Ari Fletchert modellként és ismert médiaszemélyiségként tartják számon, ismertségét leginkább annak köszönheti, hogy már 5,8 millióan követik az Instagramon. Egyik legfrissebb bejegyzésében pedig azzal dicsekedett el, hogy kedvese, Moneybagg Yo hű maradt a nevéhez, és Valentin-nap alkalmából költséges meglepetéssel készült a számára, egy hófehér Bentley Flying Spurral. A tengerentúlon 2010 óta tevékenykedő rapper-dalszövegíró a romantikus vacsora előtt kísérte el a nála négy évvel fiatalabb párját egy autószalonba, ahol meg is kapta a kulcsokat.

Az Autoevolution cikke szerint a Flying Spur értéke 200 ezer dollár, ami a mostani árfolyamon több mint 70 millió forintnak felel meg. Többféle hajtással kapható a 2005-ben bemutatott, 2019 óta pedig a harmadik generációját taposó típus: amellett, hogy 4,0 literes V8-as, illetve 6,0 literes W12-es motorral is árulják, már konnektoros hibridként is elérhető, melynek alapját 2,9 literes V6-os erőforrás adja, amit egy 136 lóerős elektromotor és egy 14,1 kWh-s lítiumion akkumulátorpakk segít ki. A legerősebb kivitel teljesítménye 635 lóerő, de a „gyengébbek” is nagyjából 550 lóerőt adnak le. (Minden, amit a Flying Spurről tudni érdemes, ide kattintva található meg!)

MoneyBagg Yo Gifted Ari A Bentley Flying Spur For Valentines, And She Gifted Him A Volkswagen. pic.twitter.com/5WNYFFxChS — Poetik Flakko (@FlakkoPoetik) February 16, 2023

A kivételes ajándékról Moneybagg Yo is megosztott egy képet a saját profilján, amit úgy kommentált – nevető hangulatjelek kíséretében –, hogy „vettem neki egy autót, ő is szereti”. Az pedig már a sors különös fintora, hogy ajándék szempontjából egyre gondolt a pár: Fletcher egy Volkswagent adott ajándékba.

Kettejük kapcsán megjegyzi a portál, hogy nem a mostani az első alkalom, amikor autót ajándékoznak egymásnak, korábban Fletcher egy Lamborghini Urusnak és egy Rolls-Royce Cullinannek is örülhetett – igaz, az előbbi már nincs a birtokukban, mivel az egyik, tavaly nyári szakításuk során túladtak rajta. Remélhetőleg az új szerzemény nem jut hasonló sorsa néhány hónapon belül…