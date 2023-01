Múlt hét vasárnap lefoglaltak egy Lamborghini Huracánt a brit rendőrök, miután az M60-as autópályán haladva feltűnt nekik, hogy annak rendszáma nem is létezik a nyilvántartásban.

Az igazoltatás során fény derült arra is, hogy nemcsak a rendszám a hamis, de a világoskék autó sem a sofőré, hanem annak egyik barátjáé, illetve érvényes kötelező biztosítást sem kötöttek rá.

This Lamborghini Huracan was seen on the M60 near Swinton today with a number plate that didn't exist on PNC. Vehicle stopped & driver found to be using his friends car without insurance. Vehicle seized & driver reported for offences. #GMP #Lamborghini #Seized #S165 @NWmwaypolice pic.twitter.com/6l1tb2wPq7

— GMP Traffic (@gmptraffic) January 22, 2023