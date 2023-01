A Tesla-frontember és többségi tulajdonos Elon Musk 2022. november 24-én jelentette be, hogy a korlátozott hozzáférésű próbaperiódust követően a márka felhasználóinak szélesebb körében is elérhetővé tették a „Full Self-Driving Beta” (FSDB), azaz az önvezető szoftver újabb változatát.

Nem telt el sok idő addig, míg a program balesetet okozott: San Franciscóban egy Model S már aznap komoly bajt kevert egy aluljáróban.

I obtained surveillance footage of the self-driving Tesla that abruptly stopped on the Bay Bridge, resulting in an eight-vehicle crash that injured 9 people including a 2 yr old child just hours after Musk announced the self-driving feature.

Full story: https://t.co/LaEvX9TzxW pic.twitter.com/i75jSh2UpN

— Ken Klippenstein (@kenklippenstein) January 10, 2023