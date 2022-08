Vannak márkák, amelyek vallásos rajongást képesek kiváltani – amire nem ritkán maga a cég/gyártó is rájátszik, tudatosan gerjeszti, táplálja azt –, az Apple mellett ilyen a Tesla is (hogy a cégvezér Elon Musk körüli kultuszt most ne is említsük).

A villanyautó-márka iránti rajongás most új kifejezési csatornát kapott, immár a párkeresésben is lehet „hasznosítani”, miután a Muotherfrunker.ca weboldalon megjelent a Tesla-imádatot értékelő alkalmazás, az ott elért „randiképességi” értékekkel pedig a Twitteren büszkélkednek a fanatikusok.

A teslás randiérték több, különbözően súlyozott részadatból áll össze: a legtöbbet azzal lehet „kaszálni”, ha valaki régi motoros, és már 2019 előtt is Teslával járt – még pontosabban, hogy mennyi pénzt költött a gyártó termékeire –, ezt követik a „későn érkezők” költései (a 2020 óta vásárolt Teslákra költött pénz), a megvásárolt teslás ruhadarabok, kiegészítők értéke, a birtokolt Tesla-részvények, végül a teslás témájú twittek száma.

My Tesla Dating Score is 253.75 https://t.co/cPB8f5Go99 #TeslaDatingScore via @Mfrunker@tesla_widow apparently I’m dateable, do you want to go on a date with me, but we are only allowed to talk about Tesla?😂 — Pete (@TooOld4_This) August 6, 2022

Amint látható, alapvetően a pénzről szól az értékelés, minél többet áldozott valaki a márka termékeire – elsősorban az autóira –, annál menőbb és annál jobb fogásnak számíthat (többtucatnyi, esetleg százas nagyságrendű pontértékkel, míg kocsi, ruházat és részvények nélkül akár tízezrével is szórhatja az ember a Teslát és Muskot ajnározó twittjeit, legfeljebb néhány századot ér az erre érzékenyek szemében.

Ok my score is 10.82

I don’t know if that’s a good thing but I feel good about it. 😂🤣https://t.co/RICW6Qsh53 #TeslaDatingScore via @Mfrunker — ⚡️☀️CyberMike☀️⚡️ (@NWMike) August 4, 2022

Ezen a linken elérhető az aktuális toplista.