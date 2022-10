Több tucatnyi olyan sikeres járműmodell járja a világ útjait (vizeit) vagy vár arra, hogy legördüljön a gyártósorról, amelynek tervezésében magyar formatervezők is részt vettek. Az elmúlt húsz évben honfitársaink komoly szereplőivé váltak a nemzetközi járműiparnak, a legnagyobb márkák szinte mindegyike szakemberei között tudhat egy-két magyar dizájnert. Mindez nem a véletlennek köszönhető. A világhírű formatervező, Lengyel István (Stephan Lengyel) húsz évvel ezelőtt indította el azt az együttműködést a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) és a Mercedes-Benz között, amely lehetővé tette az ifjú magyar tehetségek bemutatkozását a világporondon. Valószínűleg ez a magyarázata annak is, hogy az Álmok Álmodó 20 magyar géniuszokat bemutató kiállítás közlekedéssel foglalkozó részén megannyi fiatal formatervező bukkan fel.

Küldetés teljesítve

Annak idején, az 50-es években az ifjú Lengyel István is nagy lehetőséget kapott tehetsége kibontakoztatására, amikor egy tanára javaslatára jelentkezett az Iparművészeti Egyetem akkortájt induló ipari formatervezés szakára. Innentől azonban már leginkább tudásvágya, egyéni ambíciói, jó megérzései és bátorsága vitte előre. Nyilatkozataiból kiderül: ő az az ember, aki időről időre olyan helyekre sétált be izgalmas terveivel, ahol elvileg semmi keresnivalója nem volt. Elsőként végzős hallgatóként a BSZKRT (Budapest Székesfőváros Közlekedési Részvénytársaság) Akácfa utcai irodájába, ahol azonnal „megvették” a diplomamunkának szánt villamostervét. Nem sokkal később már Budapest sínpárjain közlekedett a tervei alapján készült „Bengáli villamos”.

A következő modell, amelyet kollégájával, Bozzay Dezsővel közösen tervezett, máig része a budapesti látképnek, ugyanis a világ egyik legszebb villamosvonalai közé beválasztott 2-es villamos vonalán is jár a csuklós jármű felújított változata. Lengyel István csak két évtized múltán próbálhatta ki az általa tervezett szerelvényt, ugyanis sokáig nem jöhetett haza Nyugat-Németországból, ahol először az ulmi, majd az esseni egyetem frissen induló és gyorsan világhírnevet szerző formatervezési szakának oktatója, később tanszékvezetője lett.

Innentől egyfajta küldetésként tekintett a következő mérnökgenerációk szemléletformálására, tehetséggondozására, illetve a dizájn társadalmi szerepének, jelentőségének bemutatására, miközben gyakorló szakemberként nemzetközileg is elismert termékeket tervezett a töltőállomástól az írógépig. 2001-ben elfogadta a MOME tanszékvezetői felkérését, neki köszönhetően indult meg az együttműködés a Mercedes-Benz és az egyetem között, melyből az autógyár és a hallgatók is jócskán profitáltak.

Ránk kacsint az autójuk

Olyan, mára elismert ifjú mérnökök éltek a lehetőséggel, mint például Fogarasi-Benkő László és Száz Ákos, akik aztán egy másik márka különleges modelljének megrajzolásával kerültek a nemzetközi figyelem középpontjába: hat évvel ezelőtt mutatták be a jövő autójára vonatkozó terveiket: a Volkswagen ID Conceptre keresztelt típusát.

A Volkswagen formanyelvét alapjaiban megújító koncepcióautót Száz Ákos és Fogarasi-Benkő László a márka wolfsburgi dizájnközpontjában rajzolta meg, a cél egy logikus, ugyanakkor barátságos forma létrehozása volt, amely segíti a gép és ember közti kommunikációt.

Emberléptékűség jellemzi a jövő okosbuszát is, amelyet szintén egy magyar dizájner (ma már a MOME Járműtervező Programjának vezetője) Húnfalvy András álmodott meg a Mercedes-Benz számára diplomamunkaként. Az IVY Concept a járókelőket és járműveket egyenrangúként kezelő modern város közlekedési eszköze, amelyben a hatalmas üvegfelületek és intelligens ajtórendszer az utasok kényelmét, az utazás élményszerűségét szolgálják.

Bébi és Puli

A busztervezés a DNS-ünkben van – mondhatnánk az Ikarus fél évszázados tündöklésére, KGST országból elért nemzetközi sikereire utalva. Az ikonikus járműmárka jelentőségét az interaktív tárlat is többféle módon megjeleníti. László Anna, a gyár egyik konstruktőre pedig kiemelt szerepet kapott a magyar formatervezők sorában (a kiállításon is) – ő volt ugyanis az a mérnök, aki nemcsak részt vett a Kaliforniában nagy sikert aratott busz tervezésében, de még vezette is azt. A tervező után az Anna’s Baby becenevet kapott járműnek köszönhetően az Ikarus leányvállalatot is alapított az amerikai államban.

A megannyi nemzetközi siker és korát megelőző terv közül is kiemelkedik Réfy Imre hányattatott sorsú Pulija, a Trabant motoros quad-szerű mezőgazdasági kisteherautó, amelyet az 1970-es Budapesti Nemzetközi Vásáron mutattak be és amelynek láttán még Ausztriába is meghívást kaptak a tervezők. A járműből végül két példány készült csak el, valószínűleg a keletnémet Multicar kérésére állították le a gyártását, hogy ne konkuráljanak egymással a KGST országok.

Az Álmok Álmodói 20 tárlat Mobilitás csomópontján mindezeken túl a legnagyobb márkák – egyebek mellett a KIA, a Porsche, a Skoda – magyar dizájnerei és világsikereket elért tervei is megismerhetők, illetve mindösszesen 600 magyar innovátor és találmány – egészen 2023 január végéig, a Millenárison.