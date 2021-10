Az eddigi legnagyobb digitális forradalom közepén számos fokmérője van a népszerűségnek, még a 21. században mindennapjaink részévé vált közösségi médiában is. Kézenfekvő lenne, hogy a különböző platformok megjelenő posztok lájkmutatóiból induljunk ki, de ez sokaknak már az agyára megy, másrészt az ezeket üzemeltető óriásvállalatok is látják, mennyire káros trendet indítottak el, így egyes felületeken ezeket el is rejthetjük mások elől.

Persze ez nem jelenti azt, hogy a többség ne posztolgatna továbbra is szívesen, akár a (kedvenc) autójáról. Éppen ezért a Confused.com egy friss tanulmányban arról készített felmérést, melyek a legnépszerűbb autók az Instagramon. Ehhez a posztokban megjelölt címkék, hashtagek számát vették alapul.

A rangsort végül a globális eladási számokkal összevetett említésszámok alapján, külön Instagram-pontokat osztva állították fel. Azt gondolnánk, a világ leggyorsabb, adott esetben legfelkapottabb autóit emlegetik a legtöbben, de ehhez képest a top 10-es listán nem kapott helyet a Lamborghini Huracán, a Porsche 911, a Bugatti Chiron, a Ford Mustang, de még egyetlen Ferrari sem! Lássuk akkor a meglepetésekben bővelkedő sorrendet:

10. Kia Stinger

Ahelyett, hogy M3-as vagy M4-es modelljével a BMW férkőzött volna be az összeállításba, a bajor márka dél-koreai riválisa tette meg ezt a Stingerrel. A Kia 2017-ben rukkolt elő túralimuzinjával, ráncfelvarrására pedig idén került sor. A német szedánoknak akartak vele hadat üzenni, de mivel 670 lóerős, V6-os változata is van, még a sportautók mezőnyében is tud meglepetést okozni.

9. Dodge Charger

Habár a Ford Mustang nem, a vele egy lapon említhető másik amerikai legenda annál gyakrabban szerepelt a hashtagek között. 1966 óta létezik a Dodge Charger, népszerűsége pedig 55 év után is töretlen, ez idő alatt hét generációt élt meg az izomautó.

Érdekesség, hogy a legtöbb hashtag, szám szerint 1,815 millió ehhez a modellhez köthető, de eladási számaival kompenzálva csak a kilencedik lett.

8. Audi A7

A nagy német gyártók közül csak az Audi tudta felvenni a versenyt a konkurensekkel az említések versenyében, de az ingolstadtiak sem méltán híres – vagy annak hitt – sportautóikkal. Nyolcadik helyen végzett az A7-es, melynek egyedi jellemvonásaival, köztük lejtős tetővonalával, meredek vonalú hátsó ablakaival és beépített csomagtérajtájával sűrűn találkozhatunk, ha az Instagramot görgetjük.

7. Audi Q3

Az A7-es előtt egy másik Audi végzett a rangsorban, mégpedig a Q3-as. Immáron tíz éve koptatja az utakat a négygyűrűsök kompakt crossoverje, és olyan országokban is nagy rá a kereslet, mint Kína vagy India. Helyezése láttán azért is ránthatják fel sokan a szemöldöküket, mert a városi terepjárók körében olyan ellenfeleket ütött ki, mint a Ford F150 vagy a Jeep Wrangler.

6. Mini Clubman

Hosszított változatával egészen a hatodik helyig meg sem állt a Mini karakteres ferdehátúja. Kategóriájában teljesítmény szempontjából az egyik legerősebbnek tartják, nagyobb méretének köszönhetően pedig az utasok is kényelmesebben elférnek benne. A hétköznapokban is praktikus autó a lista eddigi helyezettjeihez hasonlóan kétségkívül vagányan mutat fotókon.

5. Toyota Land Cruiser

Kevesen tudják, de a Toyota luxus-SUV-jához is vastagabb történelemkönyv kapcsolódik. Eredete ugyanis egészen a második világháborúból származó Willys Jeepre vezethető vissza. A Land Cruiser azért is lehet ennyire felkapott, mert népszerűsége egy részét a Közel-Keletnek, azon belül is főleg Dubajnak köszönheti, ahol félelmet nem ismerve, látványos manőverek keretében birkózik meg a homokdűnékkel.

4. Dodge Challenger

Az Audihoz hasonlóan a Dodge sem magányos harcos a listán: a Charger után a Challenger is a legjobb tíz között zárt, ami a negyedik pozícióban a legnépszerűbb amerikai autó lett az Instagram-metrikák tekintetében.

Eredetileg 1969-ben mutatkozott be a nagyvilágnak a Challenger, a Ford Mustang riválisaként. Mellette a korábbi összeállításokban sokszor csak második lehetett, ezúttal viszont jócskán legyőzte. A mai napig megvan benne minden, ami tüzes izomautóvá teszi.

3. Range Rover Sport

Három SUV állhatott fel a dobogóra, ebből kettő is a Land Rover hírnevét öregbíti. Harmadik lett a Range Rover Sport, amit 2005 óta gyártanak, jelenleg a második korszakát éli. A kutatás szerint Sport SVR 5,0 literes, V8-as hajtásláncával különösen népszerű volt.

2. Land Rover Defender

Volt, amikor rövid időre leállították, de visszatért, és sokkal kifinomultabbá vált a hatalmas Land Rover Defender, de úgy, hogy közben nem feledkezett meg terepjáró mivoltáról. Önmagában a visszatérése is nagy visszhangot keltett, de biztosan sokat lendített a számokon az is, hogy a legújabb James Bond-alkotásban, a Nincs idő meghalni c. filmben is szerepel.

1. Audi Q8

Dobpergés! Ezennel megérkeztünk a lista élére, és fény derült arra, hogy egy harmadik autójával az Audi nyerte az Instagram-ligát. Összesen közel 225 ezer köthető az Audi Q8-hoz

A részletes eredménylista (első 20 helyezett):