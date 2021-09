Néha többen, néha kevesebben gondolják így, de mindig vannak lelkes emberek, akiknek meggyőződése, hogy lehet itthon keresnivalója az új amerikai autóknak. Az idén 20 éve működő Vezessnél járt már importőri forrásból többféle Cadillac, teszteltünk Chevy Corvette-et és Camarót, ahogy a Dodge megkapaszkodási kísérletére is emlékszünk, benne az Avenger, a Nitro és a Caliber modellekkel.

Márkakereskedés és márkaszerviz Dél-Budán

Nemrég a Dodge-nak újra lett hivatalos márkakereskedése itthon, és ugyanitt a RAM bizonyos kisteherautói is elérhetővé váltak. Az újrakezdés örömére elmentünk megnézni az európai importőrrel szerződött márkakereskedésben az első általuk behozott autókat és beszélgetni az értékesítési tervekről, illetve a garanciális és a márkaszervizes háttérről az ottani szakemberekkel.

Ez már Amerikában is fullsize truck. 24 317 200 forint a RAM 1500 nettó indulóára

Garancia, visszahívások, szervizakciók

Itt nem az az újdonság, hogy hazai autószalonban, nívós környezetben lehet megvásárolni valamilyen új amerikai kocsit, mert eddig is elérhetőek voltak ezek és más amerikai autók is erre specializálódott használtautó-kereskedőknél illetve más piaci szereplőknél, hanem az a tény, hogy ezt egy hivatalos márkakereskedésben lehet megtenni, ahol kötelezően van kipróbálható tesztautó és adott a márkaszerviz, valamint a komolyan vehető garanciális háttér. A garanciaidő alapesetben a törvényben megszabott két év, ami felárért, az ismert biztosítási konstrukcióban kiterjeszthető 36 vagy 48 hónapra. Futásteljesítményben 200 000 km a felső határ.

Közel 30 online tréninget végeztek el felkészülésként az érintett munkatársak, a márkaszervizben a gyári visszahívási kampányok és szervizakciók elvégzése is megoldható. Azt hallottam, hogy az alkalmazott technika nagyjából ugyanott van, mint a Mustangé, tehát a szerelők mustangos tapasztalata is segíti a munkát. Bár nagyobb a teljesítmény és a hengerűrtartalom, a technológia nagyon hasonló: a V8 itt is V8, ott is V8.

Challenger, Durango, RAM 1500: csak a V8!

A RAM kisteherautók közül az 1500 kapható, a még jóval nagyobb, az európai B-kategóriás jogosítvány 3,5 tonnás határához cseppet sem igazodó 2500 és 3500 nem lesz elérhető. A Dodge-tól először a Challenger kupé és a Durango terepjáró jön, később a négyajtós Charger is bekerül a kínálatba.

V8 Budapest lett a cég neve, nem függetlenül attól, hogy a vállalkozás csak nyolchengeres autókat importál, hat- vagy négyhengereseket nem. Ennek az egyik oka, hogy a Dodge és a RAM európai importőre, a müncheni központi irodával működő AEC csak egy erősen szűkített kínálatból rendelhet autókat a gyártól. A korábban az FCA (FIAT Chrysler Automobiles), ma a Stellantis konszernhez tartozó cégcsoport csak a számára legjövedelmezőbb, ergo a nagyobb motoros és a magasan felszerelt autókat szállítja Európába.

A másik ok, hogy a Dél-Budán, a Petrányi Autó Kft. Budaörsi úti szalonjában működő márkakereskedés szakemberei nem hisznek új autóként a V6-os Challengerekben vagy a lemezfelnis, laprugós, kis kabinos RAM-ekben. A hathengeresek a végén alig olcsóbbak és ezekben az autókban a nyolchengeres motor hangjával, erejével, karakterével és presztízsével adott az a varázs, ami megnyitja a vevők bugyellárisát. Ford oldalról pontosan látják, hogy Mustangból is a V8-as GT fogy, hiába olcsóbb a 2,3-as négyhengeres.

24-25 milliótól felfelé

Ezekben az autókban csúnya árfolyamkockázat rejlik, mert a forint és az euró, illetve az euró és a dollár egymáshoz viszonyított árfolyamváltozása is mozdíthat az árukon. Engem meglepett, hogy a márkakereskedés nem napi áron számlázza az autókat, hanem vállalja a kockázatot és tartja átadáskor az akár fél évvel korábbi megrendeléskor kalkulált árat.

Jelenleg konkrétan 23 905 566 forinttól kapható a Durango terepjáró, 25 447 854 Ft a hatgangos kézi váltós, 5,7 literes Challenger indulója, és áfa nélkül legalább 24 317 200 forint a RAM 1500 listaára.

Challengerből elérhető az 5,7 és a 6,4 literes szívómotoros, illetve a 6,2-es, mechanikus feltöltős Hellcat is. Nem ezek adják az értékesítések zömét, de a nagyságrendileg 50 millió forintot költeni tudó vevők alighanem rendelnek majd egy-egy Challenger SRT Hellcat Redeye-t és RAM 1500 TRX-et is.

Előbbi 797 lóerős, 327 km/óra a végsebessége és 3,4 mp alatt gyorsul 60 mérföldes, 96 km/órás sebességre. Utóbbiban a 6,2-es, kompresszoros V8 702 lóerős, amivel a truck 4,5 mp alatt lép fel 96 km/órára és 10,9 mp alatt 160-ra.

Kap műszakit, sokadszorra is

Amerikai autóknál visszatérő gond, hogy első körben az autót behozók valahogy áttolják a kocsit a műszaki vizsgán, de amikor a forgalmi engedély lejár, a tulaj saját erőből már nem tudja levizsgáztatni az autót, az eladót pedig mindez cseppet sem érdekli.

Itt ez nem fordulhat elő, mert ezek az autók mindenben megfelelnek az európai, így a magyarországi előírásoknak, mind a fényszóróik, mind a biztonsági öveik. A szükséges átalakításokat Antwerpenben végzik el az importőr EAC megbízásából, ahová a hajóút után megérkeznek az autók. Újonnan a nagyvasak egyedi forgalomba helyezési eljárásban kapnak magyar rendszámot, négyéves koruk után bármelyik műszaki vizsgaállomáson levizsgáztathatók.

Megoldható az LPG-üzem

A tetemes fogyasztás miatt lehet igény az autógázas átalakításra, amit szintén az AEC old meg az autók hollandiai beérkezése után. A pickupokban a hengeres tank a platóra, a fülke hátfalához kerül és az autók LPG-vel vagy benzinnel egyaránt használhatók. Én pár napja 260 forintért tankoltam a gáz literjét, nagyon más érzés, mint 450-510 forintot kiadni egy liter benzinért. Ez akkor is szempont, ha a RAM pickupokat nem munkaautónak veszik.

Aki betér a szalonba, ne a Dodge vagy RAM gyári weboldalának észak-amerikai konfigurátorából induljon ki, mert a felszereltségek és motorverziók kis része érhető csak el az európai felhozatalban, nemcsak Magyarországon, de az EAC másik 130 partnerénél is. Mivel szeptemberben van a modellévváltás, a kínálat módosulhat a következő hetekben, de alapmodellek nincsenek és nem is lesznek.

A RAM 1500 pickup belépőszintje a Laremie, ebben is 22 hüvelykes a könnyűfém felni, van kétrészes, elöl nyitható panorámatető, nagy képernyős navigáció és ellenfázisú hanghullámokkal működő, aktív zajcsökkentés. A kapcsolható összkerékhajtást terepáttétel és hátsó differenciálzár teszi ütőképesebbé terepen. Felette jön a Limited Night Edition, amiben hátul is fűthető a két szélső ülés és a platóajtó nemcsak lefelé, egyben, de két szárnyra osztva, oldalra is nyílik.

A csúcsmodell a Limited Longhorn elegáns fabetétekkel, bronz belső hangulattal, a Laremie-ben látottnál sokkal igényesebb bőrkárpittal, elöl és a széleken hátul is szellőztethető bőrülésekkel, krómfényű hűtőoromzattal, tükörházzal és felnikkel. A Longhorn, azaz hosszú tülkű név passzol a pickupok márkajelzéséhez, mert a ram kost jelent. A platós kisteherautók bő tíz éve önállósodtak a Chrysler konszernen belül, azóta nem Dodge Ram a márkanév, hanem RAM.

Szívó V8: 5654 cm3, 401 lóerő

A duplakabinos platósok motorja egyformán 5,7 literes, 295 kW, azaz 401 lóerős teljesítményű nyolchengeres. A V8-as szívómotorhoz a RAM 1500-ban nyolcfokozatú automatikus sebességváltó kapcsolódik. A slusszkulcsról, gombnyomásra is állítható hasmagasságot biztosító légrugózás a csúcsmodell sajátja, de mindegyik modellben van első légterelő, ami nagyobb sebességnél leereszkedik az első lökhárítóból és erős fékezésnél is lenyílik, hogy csökkentse a felhajtóerőt és ezzel javítsa az első kerekek tapadását.

Nem bírtam ki, hogy ne firtassam a fogyasztást. Az eddig megrendelt mintegy 20 autó közül a Challengerek még nem jöttek meg, a platósokkal viszont már van néhány mérés. Átlagfogyasztásként az eddigi tapasztalatok szerint 15-17 literre számíthatunk 100 km-en. Aki nem hajszolja a nagyvasat és egyenletes tempót tart, lemehet 11,5-12 literre a forgalmi szerint 2386 kilós, 401 lóerős truckban. Ebben segít részterhelésen az üzemanyag-ellátás szüneteltetése a hengerek felében. Városi forgalomban bármi lehet, a jobb lábadtól függően válik az autó benzintemetővé, de 20 literrel el lehet járni.

Hosszú lesz a szállítási idő

Mivel a chiphiány a Dodge és a RAM gyártását is sújtja, a megrendelt autók szállítási ideje bizonytalan. A hivatalos márkakereskedés eddig nagyságrendileg 20 autót rendelt meg, legnagyobbrészt 2022-re érnek ide. Kétharmaduk pickup, de a márkakereskedésben arra számítanak, hogy hosszabb távon egyenlő arányban oszlik meg a kereslet a Dodge Durango, a RAM 1500 és a Dodge Challenger között.

Ha rendeződnek a szállítási nehézségek, kikristályosodik a kínálat és az egyelőre takaréklángon kommunikáló márkakereskedés igazán beindul, évente mintegy 50 autó értékesítésével volna igazán elégedett a V8 Budapest vezetése, ami jóval meghaladja a környező országokban éves szinten eladott, nagyságrendileg 20-30 autót.

Amikor elérhető lesz a sűrű programot teljesítő tesztautó, a Vezessnél biztosan nem hagyjuk ki azt az élményt, hogy a V8-as, full size pickupban szarvon ragadjuk az életet. Később pedig a nyolchengeres Challengerről is szeretnénk megírni Nektek, mitől olyan szívdöglesztő és utolérhetetlenül menő a retró kupé.