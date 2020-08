Egy 702 lóerős pickupnak nyilván nincs értelme, de ez nem akadályozta meg a Fiat Chrysler Automobiles haszonjármű-specialistáját, hogy a Dodge SRT Hellcat motorját beépítse a középkategóriás RAM 1500 kisteherautó orrába. A 6,2 literes, kompresszoros V8-as 4,5 másodperc alatt gyorsítja 96 km/óra sebességre a nehéz járművet, 10,5 másodperc után már 160 km/óránál jár az autó, a végsebesség alulról közelíti a 190 km/órát. A gyártó természetesen a negyed mérföldes gyorsulási időt is megadja: a 12,9 másodperc teherjárműves körökben elképesztő. A motor extra levegőigényéről a gépházfedélbe vágott, méretes kürtő gondoskodik.

Hiába fényűző, a RAM TRX mégis csak munkagép, ezért bőr, nyersbőr és szövet mellett műbőr üléskárpitozással is rendelhető. A kormánykerék alul vágott, ahogy egy sportautóhoz illik, mögötte alumínium váltófüleket találunk. A középkonzolt és magát a váltókart is újratervezték, természetesen a rajtautomata és az üzemmódválasztó sem hiányozhat; utóbbival kapcsolható például a sivatagi versenyzésre optimalizált Baja üzemmód. Most először kapott head-up kijelzőt a RAM 1500 széria; ezen egyszerre ötféle adat jeleníthető meg. A navigációs rendszer adatbázisát tereptérképekkel gazdagították. Az autóban nem kevesebb mint öt USB töltőaljzat található.

A kerekek normál és beadlock (felnire csavarozott abroncs) kivitelben egyaránt kaphatók, az abroncsokat kifejezetten ehhez a modellhez fejlesztették. Az 5 centiméterrel megemelt szabad hasmagasságnak köszönhetően a TRX 30 centiméterrel áll a talaj felett, gázlómélysége 810 mm.

Bármilyen váratlan, a RAM TRX haszonjárműként is megállja a helyét: maximális hasznos terhelhetősége 580 kg, vontatni pedig akár 3,6 tonnát is képes.