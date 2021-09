A Jalopnik stábja által fellelt gép a karikatúrák autós megfelelője. Láthatóan házi tákolás, és egy eleme sem egyezik az ihletet adó típusokkal, az összkép alapján mégis felismerhető, mire gondolt az alkotó. Tényleg olyan, mint egy papírfecnire gyorsan felskiccelt arckép, gyerekes firka, amiben mégis van valamiféle báj, és izgalom.

Az építő szerint a Sauber C8, C9 és C11-es ihlette a csodát, ami stílusosan krokodilbőr üléseket kapott, a hajtásról pedig egy Chevrolet V8-as gondoskodik. Váza egyszerű zártszelvény, de azért van biztonsági öv is, hogy meglegyen a hangulat. Amerikában még egy ilyen dologra is rendszám kerülhet, tehát aki elég bátor, az utcán is csikorgathatja a 15 colos hátsó kerekeket.

Biztos életre szóló élmény, amitől 22,2 millió forintnyi dollárért szabadulna meg a tulajdonosa. Ennyi pénzért már akad bőven puritán, versenypályát idéző kétüléses, legyen az Lotus Elise, vagy az Alfa Romeo 4C, de egyik sem ilyen különlegesen egyedi, mint ez a guruló karikatúra.