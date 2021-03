Az arkansasi Fayetteville rendőrei és tűzoltói bejelentést kaptak március 10-én, arról, hogy kigyulladt egy teherautó. Önmagában ez nem feltétlenül hangzik izgalmas feladatnak, ám a dolgok kissé elszabadultak, amikor az első egységek a helyszínre értek.

Az égő teherautó ugyanis egy domboldali utcában állt, a tomboló lángoknak és a forróságnak pedig nem tudott sokáig ellenállni a sebességben hagyott váltó. Amikor az elengedett, az utánfutós szerelvény akciófilmbe illően gurult le a völgybe. Minderről felvételek is készültek, hála a kiérkező rendőröknek. Ezeken az is látszik, hogy egy embert másodpercek híján el is ütött a guruló tűzfészek.

A völgy felé tartó útja során több tüzet is gyújtott az égő teherautó. Köszönhetően a rendőr lélekjelenlétének is, ezt a legtöbb helyen csak a gyep bánta: azonnal rohant kis poroltójával a legközelebbi tűzhöz, majd amikor az kifogyott, lábbal próbált oltani.

A helyi jelentések szerint az autó egyszerűen túlmelegedett, ezért gyulladt ki. A balesetben szerencsére senki sem sérült meg, a tűzoltók a járművet sikeresen eloltották.