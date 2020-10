Az alábbi videó, amit a Los Angeles-i NBC hozott nyilvánosságra, Kalifornia államban készült, a glendorai rendőrség állítása szerint bolti lopás miatt eredtek egy férfi nyomába.

Csakhogy támadt némi bökkenő: a viseltes külsejű Audi A4-es üzemanyagszintje elég alacsony lehetett, ugyanis félreállt tankolni – és ekkor jött a megdöbbentő fordulat: nemcsak ezzel „rabolta” a saját idejét, de még a számlát is rendezte!

WATCH LIVE: Only in LA. The driver in a police pursuit manages to stop at a gas station and fill up, apparently getting the cash discount, too. https://t.co/gpe5mIcgXd pic.twitter.com/wsNb00JIQG

— NBC Los Angeles (@NBCLA) October 21, 2020