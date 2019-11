A Porsche 911-es önmagában is egy ikon, hiszen ez az a sportautó, mely képes volt eddigi több mint 50 éve alatt mindig megújulni és jobbá válni. Számtalan versenypályán bizonyított már, most pedig a szalonból nem az utcára vagy a pályára, hanem a kiállítótérbe került. Előtte azonban még kezelésbe vette az amerikai művész, Daniel Arsham.

Különleges technikát alkalmazott a sportautón, amihez jelentősen át kellett alakítani a karosszéria elemeit. A matt fehérre fényezett 911-es ugyanis olyan, mintha a lepattogzott réteg alatt kristályból lenne. Ez optikailag jóval nagyobb súlyt ad az autónak. Az autó ezzel együtt vezethető és használható maradt, így akár az utcán is könnyen elsuhanhat az alkotás.

Az autót jelenleg a londoni Selfridges -ben állították ki, ahol Daniel Arsham The House nevű kiállításának részeként mutatkozott be. Ezen a kiállításon a művész azt mutatja be, hogyan képzeli el egy család otthonát 3019-ben.