1927-ben Charles Lindbergh átrepülte az Atlanti-óceánt a Spirit of St. Louisszal, melyet éppen az a William Hawley Bowlus tervezett, aki az első Bowlus lakókocsit is. Ezért is néz ki a Road Chief úgy, mint egy szárnyak nélküli repülő a ’30-as évekből. Akárcsak a Mikafa esetén, úgy itt is a repülésben használatos technikákkal és anyagismerettel alkottak egy egészen más terméket. A Road Chief alumínium csővázas, melyre szintén alumínium lapokat erősítettek. Ez a szépen polírozott elem adja a fémes csillogást.

William Hawley Bowlus nagyszerű mérnök volt, ám az üzletet nem tudta sikerrel vinni, ezért a vállalkozás egy korábbi alkalmazottjához került, ő pedig Airstream néven kezdte árulni a lakókocsikat. Ezért maradt meg a fejekben az Airstream név inkább.